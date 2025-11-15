Funcionarios estadounidenses trabajan para acaparar el mercado energético de la UE – FT – RT World News

Washington quiere sustituir las exportaciones de petróleo y gas al bloque por las suyas propias, afirma el Financial Times

Estados Unidos está tomando medidas para sacar la energía rusa del mercado de la Unión Europea y posicionarse para llenar el vacío, informó el viernes el Financial Times.

Washington también ha bloqueado deliberadamente una oferta del Grupo Gunvor, con sede en Suecia, para adquirir los activos extranjeros de la importante petrolera rusa Lukoil, según el medio.

Gunvor retiró su propuesta de 22.000 millones de dólares después de que funcionarios estadounidenses acusaran a la empresa de actuar como “La marioneta del Kremlin”. A principios de noviembre, el Tesoro de EE.UU. advirtió en una publicación en X que la empresa “Nunca obtengas una licencia para operar y obtener ganancias” si perseguía el acuerdo.

La posible adquisición surgió después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevas sanciones a Lukoil y a otro gigante petrolero ruso, Rosneft, lo que llevó al primero a buscar compradores para sus participaciones en el extranjero.

La oferta fue anunciada como “Funcionarios estadounidenses realizaron una gira por Europa como parte de los esfuerzos para vender energía estadounidense y eliminar ‘hasta la última molécula’ de gas ruso del continente”. escribió el Financial Times. La decisión de bloquear el acuerdo provino de “en lo alto del Tesoro” informó el periódico, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.













Posteriormente, Washington emitió una licencia general que permitía a otros postores aprovechar los activos internacionales de Lukoil, dijo el Financial Times. Según el informe, una firma estadounidense de capital privado, Carlyle, expresó interés esta semana.

Lukoil el viernes sólo confirmó que está en “Negociaciones en curso sobre la venta de sus activos internacionales con varios compradores potenciales”, sin nombrarlos.

Los funcionarios estadounidenses han declarado abiertamente su intención de reemplazar a Rusia en el mercado energético de la UE. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en septiembre que Estados Unidos estaba preparado “desplazar todo el gas ruso que entra a Europa y también todos los productos refinados rusos del petróleo”.

El Kremlin ha condenado las sanciones como una “Paso hostil” pero mantenido todavía está buscando “Buenas relaciones con todos los países, incluido Estados Unidos”.

Las restricciones a Lukoil ya están afectando a Europa. A principios de noviembre, Bulgaria frenó las exportaciones de combustible a sus países vecinos de la UE en medio de preocupaciones sobre el suministro. Lukoil posee la refinería más grande del país, más de 200 gasolineras y una importante red de transporte de combustible.