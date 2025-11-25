Furia cuando la guerrera ecológica Greta Thunberg tiñe de verde el icónico canal de Venecia en otro truco idiota mientras está PROHIBIDA en la ciudad

GRETA Thunberg ha sido expulsada de Venecia después de que ella y un grupo de activistas de la rebelión de extinción tiñeran el famoso Gran Canal de la ciudad de un impactante tono verde.

La radical climática de 22 años recibió una multa de £ 130 (€ 150) y una orden de 48 horas que le impedía ingresar a la histórica ciudad de la laguna.

Otros 35 activistas recibieron prohibiciones idénticas después de una ola de protestas que se extendió por toda Italia durante el fin de semana.

Las maniobras se programaron para coincidir con el final de la conferencia climática Cop30 de las Naciones Unidas en Belém, Brasil, una cumbre que colapsó en un amargo desacuerdo sobre si los líderes mundiales eliminarían gradualmente los combustibles fósiles.

En Venecia, los activistas arrojaron tinte ambientalmente seguro en el Gran Canal, generando remolinos de color verde brillante en el agua mientras los atónitos turistas observaban.

Una enorme pancarta que proclamaba “Alto al Ecocidio” fue colgada del emblemático Puente de Rialto en una de las acciones más destacadas del grupo.

Luego, manifestantes con capas y velos rojos se abrieron paso entre la multitud en un lento y espeluznante flash-mob que pretendía simbolizar un planeta al borde del abismo.

Luca Zaia, gobernador de la región del Véneto, criticó el truco como “un gesto irrespetuoso hacia nuestra ciudad, su historia y su fragilidad”.

Y añadió: “Me sorprende aún más ver a Greta Thunberg entre los autores de esta inútil protesta, que claramente pretenden -más que concienciar sobre el medio ambiente- darse visibilidad a sí mismos”.

En otros lugares de ItaliaExtinction Rebellion desató un tinte verde idéntico en ríos, fuentes y canales de Génova, Padua, Turín, Bolonia, Milán, Parma, Trieste, Palermo y Taranto, advirtiendo sobre los “efectos masivos del colapso climático”.

El grupo acusó a Italia de bloquear algunas de las propuestas más sólidas de la Cop30, alegando que fue una de las naciones que más luchó contra los intentos de comprometerse a poner fin al uso de combustibles fósiles.

En la propia cumbre, las discusiones se prolongaron cuando los delegados discutieron sobre si combustibles fósiles incluso debería mencionarse en el texto final.

Los negociadores no lograron llegar a un acuerdo sobre la eliminación gradual del petróleo, el gas o el carbón, a pesar de la presión de más de 30 países, incluidos países de la UE, economías emergentes y pequeños estados insulares que luchan por sobrevivir.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había presionado por una hoja de ruta audaz que se alejara de los combustibles fósiles, pero fue bloqueado por naciones ricas en petróleo, incluida Arabia Saudita.

Al final, el acuerdo simplemente insta a los países a acelerar “voluntariamente” sus esfuerzos climáticos, al tiempo que recuerda el consenso más débil logrado en la COP28.

Pero a pesar de la reacción en Venecia, muchos turistas defendieron a los activistas.

Muchos dijeron a los medios italianos que la protesta destacó exactamente cuán urgentemente los líderes le estaban fallando al planeta.

La prohibición de Greta se produce pocas semanas después de un episodio mucho más oscuro que involucró a la activista sueca.

Fue detenida por Israel después de unirse a la Flotilla Global Sumud, un intento de entregar ayuda a Gaza por mar.

Su barco fue interceptado por las FDI y ella afirma que fue “secuestrada y torturada” durante su detención de cinco días.

Thunberg dijo que a los detenidos se les negó agua potable y que a otros se les privó de medicamentos vitales.

Estuvo recluida en la prisión de Ketziot, una instalación en el desierto normalmente utilizada para prisioneros de seguridad palestinos, antes de ser deportada a Grecia el 6 de octubre.

La joven de 22 años describió celdas “infestadas de insectos”, de las que se burlaron los guardias que se tomaron selfies con ella antes de supuestamente dibujar un pene y escribir “puta” en su maleta.

Dijo que la golpearon, la patearon, le ataron las manos con cables y la dejaron pasar hambre durante su detención.

A pesar de esto, inicialmente insistió en que no quería que su propia experiencia eclipsara el sufrimiento de la gente en Gaza.

“Personalmente, no quiero compartir a qué me sometieron porque no quiero que aparezca en los titulares y ‘Greta ha sido torturada’, porque esa no es la historia aquí”, dijo, y agregó que su experiencia “palideció en comparación” con lo que soportaron los civiles en la Franja.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha negado repetida y firmemente sus acusaciones.

“Greta Thunberg miente descaradamente”, decía.

El reciente arresto de Thunberg no fue su primer enfrentamiento con las autoridades. El año pasado, holandés policía La arrastró físicamente durante una manifestación en la autopista A12 en La Haya.

Greta se había unido a cientos de activistas que protestaban contra los subsidios a los combustibles fósiles mientras agentes a caballo intentaban detener el bloqueo de la carretera principal.

Unos meses más tarde, fue fotografiada mientras se la llevaban de nuevo del mismo lugar, después de que la policía desplegara un cañón de agua contra una multitud de unos 50 manifestantes.

Los organizadores de Extinction Rebellion dicen que la A12 ha sido bloqueada 37 veces, lo que la convierte en uno de los campos de batalla climáticos más persistentes de Europa.

Ahora, Venecia es la última ciudad en retroceder – aunque sólo sea por 48 horas – mientras Greta continúa chocando con gobiernos, fuerzas policiales y autoridades internacionales por lo que ella insiste es la lucha del planeta por la supervivencia.