‘Gánsteres’ británicos que trabajaban para la ‘mafia irlandesa’ arrestados por policías colombianos fuertemente armados

DOS presuntos gánsteres británicos que trabajaban para la mafia irlandesa fueron arrestados cuando uno de ellos estaba esposado y todavía acurrucaba a su perro.

Policías colombianos fuertemente armados fueron capturados subiendo escaleras para acceder a la propiedad con sede en Medellín y atrapar a los dos sospechosos.

Al irrumpir en la propiedad, con las armas en alto, se sorprendieron al ver a los hombres todavía en pijama y uno de ellos abrazando a su perro pomerania.

Según William Rincón, jefe de la Policía Nacional de Colombia, los dos británicos actuaban como agentes de la mafia irlandesa.

Afirma que estaban organizando envíos de drogas al Reino Unido y trabajando con el grupo narcotraficante más grande de Colombia, el Clan del Golfo – o Golf Clan.

Se cree que el mayor botín de cocaína incautado en Irlanda fue suministrado por el grupo asesino.

Dijo: “En Medellín la policía colombiana en coordinación con Interpol ha logrado detener para su extradición a dos ciudadanos británicos, presuntos miembros de una red transnacional de narcotráfico, buscados por las autoridades británicas por los delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y empresas fachada.

“Según las investigaciones, se cree que los detenidos son agentes de la mafia irlandesa, responsables de coordinar el tráfico de drogas hacia el Reino Unido en alianza con el Clan del Golfo.

“Seguimos fortaleciendo la cooperación internacional para combatir las estructuras criminales que amenazan la seguridad global”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino en los arrestos con una declaración en línea que decía: “Dos miembros de la mafia irlandesa capturados en Medellín por la Policía Nacional.

“Esto demuestra que en el tráfico hacia Europa, los principales compradores de cocaína no son las mafias colombianas, sino las corporaciones multinacionales que trabajan juntas”.

La policía no confirmó si la mafia irlandesa a la que se referían era el Grupo del Crimen Organizado Kinahan, cuyo líder Daniel Kinahan está escondido en Dubái.

El exlíder del narcogrupo Dairo Antonio Úsuga, mejor conocido como Otoniel, fue sentenciado a 45 años de prisión prisión en Estados Unidos en 2023.

Según los informes, los soldados lo encontraron escondido medio desnudo entre el follaje.

Además de ser acusado de enviar decenas de cargamentos de cocaína a Estados Unidos, también fue acusado de asesinar a agentes de policía, abusar sexualmente de niños y reclutar menores para su sanguinario cártel.

Más de 500 soldados y fuerzas especiales colombianas ingresaron a la jungla, rodearon la guarida del narcotraficante y sortearon ocho anillos de seguridad diferentes antes de capturar al infame criminal.

El presidente de Colombia lo saludó como el mayor golpe contra la drogas comercio en 20 años, aunque el país sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo.

Y menos de un año después, el clan contraatacó: impuso una “huelga armada” de cuatro días en todo el país, impuso cierres estrictos y advirtió a los residentes que permanecieran en el interior o se arriesgarían a recibir disparos o quemar sus vehículos.

Las familias y los hospitales se quedaron sin suministros básicos y durante el ataque el Clan del Golfo cometió al menos 309 actos de violencia, 24 personas murieron y se registraron otros 15 intentos de asesinato.

ENLACES NARCO-MAFIA

El grupo paramilitar Clan del Golfo es actualmente el cartel de droga más grande del país.

El sanguinario líder Daniel Rendón Herrera encabeza la poderosa organización criminal, que recluta a sus miembros principalmente entre ex paramilitares de derecha y se dice que tiene una ejército de alrededor de 6.000 personas repartidas en 12 de las 32 regiones de Colombia.

Además del tráfico de drogas, el clan del Golfo también participa en actividades ilegales. minería y extorsión.

Se cree que el temido cártel tiene estrechos vínculos con la mafia en una asociación de drogas ‘superbanda’, que supuestamente estuvo detrás de un botín récord de 4,3 toneladas de cocaína por valor de más de £200 millones incautadas en Italia en 2022.

Según los informes, la cocaína fue introducida de contrabando en Europa por el cartel del Clan del Golfo, que se cree que son los mayores contrabandistas de droga del mundo.

La policía también confiscó alrededor de 1,58 millones de libras esterlinas en efectivo.