Giro impactante en la muerte de una influencer glamorosa apodada ‘Diosa Enfermera’ cuando su amigo rapero ‘que la encontró muerta en el baño’ es arrestado

Ha surgido un giro IMPORTANTE en la investigación sobre la muerte de la “diosa enfermera” cuando su manager exige respuestas de su amigo rapero.

Hsieh Youxin murió trágicamente de un ataque cardíaco en una habitación de hotel en Kuala Lumpur, Malasia, el 22 de octubre.

Según los informes, la glamorosa enfermera convertida en modelo estaba conociendo a un productor de cine y rapero local Namewee, cuyo verdadero nombre es Wee Meng Chee.

En un giro inesperado, el jefe de policía de Dang Wangi, ACP Sazalee Adam, confirmó que el rapero está vinculado con la muerte de la modelo.

Namewee supuestamente se estaba reuniendo con Hsieh para hablar sobre una próxima sesión musical, pero alertó a las autoridades cuando descubrió su cuerpo en la bañera de su habitación.

Afirmó que ella no respondía e intentó realizarle reanimación cardiopulmonar, pero se vio obligada a llamar a la ambulancia alrededor de las 12:30 p.m.

El representante de la creadora de Onlyfans acusó a Namewee de ocultar la verdad sobre su muerte, alegando que hay discrepancias entre sus declaraciones y los informes policiales, que calificó de “impactantes”.

Posteriormente, Namewee fue arrestado por posesión de drogas y dio positivo en anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC.

Chris, el manager del influencer taiwanés ha exigido saber si el rapero “indujo, engañó u obligó” a Hsieh a tomar alguna sustancia.

Aunque el productor negó haber consumido algún tipo de droga en un comunicado en Instagram, pues las tachó de “infundadas”.

Los amigos de Hsieh han negado ferozmente los rumores de que ella era una acompañante y consumía drogas con frecuencia en un establecimiento específico.

Chris también afirma que nunca vio a Hsieh consumir drogas.

En una publicación explosiva en las redes sociales, Chris dijo que había contratado investigadores privados y se había puesto en contacto con la policía de Malasia varias veces para aclarar las circunstancias de la muerte de Hsieh.

Considera que la información que recibió fue contradictoria y en un principio guardó silencio por respeto a la familia de la influencer.

Como colega de Hsieh desde hace mucho tiempo, Chris ha prometido plena cooperación con las autoridades legales y de investigación de Malasia, creyendo que el público merece transparencia y rendición de cuentas.

Habló directamente con Namewee en su declaración y dijo: “Darás una explicación clara de estas preguntas; no habrá lugar para evadirlas.

“¿Qué estás ocultando? ¿Cuánta verdad más has dejado sin decir?”

The Sun informó anteriormente que a la mujer de 31 años le encantaba hacer ejercicio y llevaba un estilo de vida bastante saludable, lo que dejó a sus padres profundamente confundidos.

Según los informes, la pareja está considerando una investigación sobre su fallecimiento, pero aún no han publicado una declaración oficial.

Chris dijo anteriormente: “Es probable que su familia se despida en privado; probablemente no será pública”.

Namewee se declaró inocente de ambos cargos y fue puesto en libertad bajo fianza.

La estrella de las redes sociales era una cuidadora capacitada de Taichung, Taiwán, y fue apodada la “Diosa Enfermera”.

Hsieh tenía cientos de miles de seguidores en Instagram y también estaba activo en plataformas de suscripción para adultos.

La impresionante modelo también fue perseguida una vez por un rico hombre de negocios y director ejecutivo, pero luego ella lo rechazó diciendo que quería “seguir un camino diferente”, informa Says.

Hsieh es reconocible instantáneamente por la falta de una parte de su dedo anular, que fue cortado en un accidente en la fábrica de hierro de su familia.

Desde que se anunció su muerte, sus seguidores han inundado sus redes sociales con mensajes de condolencia.