Giro impactante en la trágica muerte de un niño desaparecido de 8 años amante de los tractores, encontrado muerto junto a un estanque mientras el ex de su padre era arrestado por asesinato

La exnovia del padre de un niño amante de los tractores que fue trágicamente encontrada muerta junto a un estanque ha sido arrestada bajo sospecha de asesinato.

Gina H. fue detenida por la policía en Güstrow, en el norte de Alemania, tras registros a gran escala realizados ese mismo día.

Las autoridades confirmaron que fue arrestada ayer y dijeron que el niño probablemente fue asesinado el día de su desaparición.

Agregaron que su cuerpo había sido quemado en un intento de ocultar las pruebas.

Fabián, de Güstrow, al sur de la ciudad de Rostock, fue denunciado como desaparecido el 10 de octubre al no regresar a su casa.

La policía lanzó una operación de búsqueda masiva del niño de ocho años, cuyo cuerpo fue encontrado misteriosamente cuatro días después por la exnovia de su padre.

Descubrió su cuerpo quemado al borde de un estanque cerca de Klein Upahl, a unas 10 millas de distancia, mientras supuestamente paseaba a su perro.

Su madre, Dorina L., dijo que lo dejó solo en casa esa mañana porque se sentía mal y le ordenó que se quedara en casa mientras ella iba a trabajar.

Pero los investigadores creen que Gina H., que tenía una relación cercana con el niño, vino más tarde y lo recogió con su coche, que ahora ha sido incautado para ser examinado.

el sospechoso y el padre de Fabián, Matthias R., supuestamente salieron durante cuatro años antes de romper a mediados de agosto.

Vecinos Quienes conocían a la pareja dijeron que la relación parecía estar marcada por frecuentes conflictos y Gina H. parecía muy molesta después de la separación.

La fiscalía de Rostock confirmó el arresto, pero no dio más detalles.

El investigación está en curso.

Los extraños acontecimientos que rodearon la desaparición del niño provocaron grandes especulaciones sobre la causa de su muerte.

En una entrevista con Nordkurier, su madre reveló que tenía “un mal presentimiento” e inmediatamente sospechó de un juego sucio; preocupaciones, afirma, que la policía restó importancia.

En los días que siguieron a su desaparición, se desplegaron cientos de trabajadores de búsqueda para localizar al niño desaparecido.

Los investigadores realizaron numerosas entrevistas en la ciudad, interrogando a vecinos y miembros del personal de la escuela de Fabián.

Según el experto criminalista Axel Petermann, estadísticamente los homicidios de niños los provoca alguien de la familia.

Le dijo a Bild: “Cuando matan a un niño, la búsqueda de pistas suele comenzar en el entorno inmediato del niño”.

También se alegó que un hombre fue visto tratando de hablar con un niño de escuela primaria en el momento de la desaparición de Fabián.

Según Petermann, “si un extraño habla con otro niño que se encuentra cerca, la policía debe intentar identificar a esa persona”.

“Esa es una pista que hay que seguir”, añadió.

Aún no está claro si los investigadores han seguido la pista y su silencio ha suscitado aún más especulaciones.

Pero según el profesor de criminología Christian Matzdorf, el secreto en torno al caso probablemente protegerá la investigación, ya que la situación “puede cambiar en cualquier momento”.

En un comunicado, los funcionarios dijeron anteriormente: “En este punto, nuevamente pedimos su comprensión de que no se pueden revelar detalles de la investigación en este momento.

“La única razón de esta reticencia es que la investigación en curso no debería verse obstaculizada o complicada por comunicados de prensa prematuros”.