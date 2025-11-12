Home Internacionales Gran avión de transporte militar turco cae del cielo (VIDEO) – RT...

Gran avión de transporte militar turco cae del cielo (VIDEO) – RT World News

By
Jonathan Burgos
-
1
0
Estados Unidos levanta las sanciones contra el líder serbio de Bosnia – RT World News


Un avión de transporte militar C-130 de la Fuerza Aérea turca se estrelló el martes en Georgia, dijo el Ministerio de Defensa turco. Aunque no se ha confirmado el número de muertos, se presume que los 20 miembros del personal a bordo, incluida la tripulación, están muertos.

El Ministerio del Interior de Georgia dijo que el avión despegó de Azerbaiyán y volaba de regreso a Türkiye cuando se estrelló en el municipio de Sighnaghi, a unos cinco kilómetros de la frontera entre Azerbaiyán y Georgia.

El vídeo de la escena muestra el gran avión cayendo en espiral hacia el suelo.

Según el canal de noticias NTV, el avión había llegado a Azerbaiyán el martes por la mañana procedente de la ciudad turca de Trabzon, en la costa del Mar Negro. Despegó de Ganja a las 13:20 hora local y desapareció del radar 27 minutos después, informó NTV.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, dijo que su homólogo georgiano, Gela Geladze, había llegado al lugar del accidente. “Ofrezco mis condolencias a nuestra nación y sus familias”, Yerlikaya escribió en X.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que se estaba llevando a cabo una operación para recuperar los restos en coordinación con funcionarios georgianos.

Puedes compartir esta historia en las redes sociales:





Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here