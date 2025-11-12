Gran avión de transporte militar turco cae del cielo (VIDEO) – RT World News

Un avión de transporte militar C-130 de la Fuerza Aérea turca se estrelló el martes en Georgia, dijo el Ministerio de Defensa turco. Aunque no se ha confirmado el número de muertos, se presume que los 20 miembros del personal a bordo, incluida la tripulación, están muertos.

El Ministerio del Interior de Georgia dijo que el avión despegó de Azerbaiyán y volaba de regreso a Türkiye cuando se estrelló en el municipio de Sighnaghi, a unos cinco kilómetros de la frontera entre Azerbaiyán y Georgia.

El vídeo de la escena muestra el gran avión cayendo en espiral hacia el suelo.

Un avión de transporte militar C-130 (reg. 68-01609) de la Fuerza Aérea Turca se estrelló después de una desintegración en el aire en Georgia, después de despegar de Azerbaiyán hoy. Ministerio de Defensa Nacional de Turquía: “Nuestro avión de transporte militar C-130, que despegó de Azerbaiyán… pic.twitter.com/bm9KUG09L2 —FL360aero (@fl360aero) 11 de noviembre de 2025

Según el canal de noticias NTV, el avión había llegado a Azerbaiyán el martes por la mañana procedente de la ciudad turca de Trabzon, en la costa del Mar Negro. Despegó de Ganja a las 13:20 hora local y desapareció del radar 27 minutos después, informó NTV.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, dijo que su homólogo georgiano, Gela Geladze, había llegado al lugar del accidente. “Ofrezco mis condolencias a nuestra nación y sus familias”, Yerlikaya escribió en X.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que se estaba llevando a cabo una operación para recuperar los restos en coordinación con funcionarios georgianos.