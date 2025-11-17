Gran Bretaña comparte información con Estados Unidos, confirma el Secretario de Asuntos Exteriores

GRAN BRETAÑA sigue compartiendo inteligencia con Estados Unidos a pesar de los temores de que pueda usarse para bombardear barcos narcotraficantes en el Caribe, ha señalado el Secretario de Asuntos Exteriores.

Yvette Cooper negó los informes que Gran Bretaña había dejado de compartir información por temor a que los ataques estadounidenses fueran ilegales.

Las fuerzas estadounidenses bombardearon al menos 21 presuntas “narcobarcas” y mataron al menos a 83 personas frente a las costas de Venezuela.

Cooper dijo que el intercambio “continúa” y sugirió que los informes en sentido contrario eran noticias falsas.

Ella dijo: “Tenemos un marco de inteligencia y aplicación de la ley de larga data, particularmente con nuestros socios Five Eyes, pero también de manera más amplia.

“Esos marcos continúan; el intercambio de inteligencia como parte de esos marcos continúa”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desestimó los informes de que Gran Bretaña dejó de compartirlos calificándolos de “noticias falsas”.

Cooper se refirió a sus comentarios y dijo: “Como saben, no comentamos los detalles de los asuntos de inteligencia, pero probablemente habrán visto que el Secretario de Estado de Estados Unidos ha desestimado algunos de los informes que ha habido”.

Según CNN, el Reino Unido dejó de compartir inteligencia sobre buques sospechosos de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser “cómplice” de los ataques ilegales de Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se había negado hasta ahora a comentar sobre las afirmaciones.

Hablando después de una reunión del G7 en Canadá, Rubio insistió en que “nada ha cambiado”.

Dijo: “Tenemos asociaciones muy sólidas con el Reino Unido y otros países.

“No ha cambiado ni sucedido nada que haya impedido de alguna manera nuestra capacidad de hacer lo que estamos haciendo, ni le estamos pidiendo a nadie que nos ayude con lo que estamos haciendo en ningún ámbito, en ningún ámbito, y eso incluye el ejército”.

Estados Unidos obtiene acceso automático a grandes cantidades de datos de inteligencia sin procesar del GCHQ a partir de señales interceptadas.

Pero la inteligencia humana –procedente de agentes secretos– normalmente se comparte caso por caso.

Los espías del Reino Unido podrían dejar de compartir sin ningún anuncio formal o abrupto.

La inteligencia británica es vital para las misiones antidrogas de la Royal Navy.

Fragatas y patrulleras británicas tienen base permanente en el Caribe “para hacer frente al flagelo del tráfico de drogas”.

La Marina dice que su misión principal es “trabajar con nuestros amigos y aliados”.

Los comandos de élite de la Royal Marine habitualmente suben a veloces lanchas de ataque y helicópteros Wildcat para abordar embarcaciones sospechosas de contrabando y confiscar sus cargamentos ilegales.

Trabajan con la Marina y la Guardia Costera de los EE. UU.

Hablando en el HMS Prince Wales, el portaaviones de la Armada en Nápoles, Cooper también pareció simpatizar con las amenazas de Trump de deponer al líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ella dijo: “Hay problemas reales en torno a la estabilidad en Venezuela y también al apoyo a la democracia en Venezuela.

“También hay problemas en toda el área en torno a la escala de las redes criminales de narcotraficantes y algunas de las amenazas graves que hemos visto en términos de amenazas criminales, así como problemas relacionados con la estabilidad del estado.

“Así que continuaremos trabajando con socios internacionales, continuaremos discutiendo estos temas con Estados Unidos, pero también mantendremos todas esas discusiones internacionales”.

Trump ha defendido la campaña afirmando que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que inundan Estados Unidos.

Todo viene como La mayor movilización militar de Estados Unidos desde la guerra de irak va tomando forma en el caribe Mar después del El Departamento de Guerra lanzó la Operación Lanza del Sur.

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, se estrelló en el Mar Caribe el domingo como parte de la concentración militar estadounidense en la región.

Un pequeño número de marineros de la Royal Navy sirven como oficiales de intercambio en el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R Ford, lo que genera temores de que puedan verse arrastrados a una guerra ilegal.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que la operación militar tendría como objetivo a los “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

Aunque Hegseth no dio detalles de lo que implicaría la operación, funcionarios estadounidenses dicen que Southern Spear tendrá como objetivo desmantelar las redes de cárteles y milicias en toda Venezuela.

Es la señal más clara hasta ahora de que las fuerzas estadounidenses se están preparando abiertamente para una confrontación militar contra Venezuela.

Y los ataques podrían tener como objetivo todo tipo de cosas, desde bases militares hasta laboratorios de drogas, instalaciones de narcotráfico y los feroces campamentos guerrilleros de Maduro.

Washington acusa al régimen de Venezuela, liderado por Maduro y sus principales asesores, de inundar de drogas el territorio estadounidense.

Más temprano el domingo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos designaría al Cartel de los Soles como una “organización terrorista extranjera”.

Funcionarios estadounidenses han acusado al Cartel de los Soles de trabajar con la pandilla venezolana Tren de Aragua, que Washington previamente designó como organización terrorista extranjera, para enviar narcóticos ilegales a Estados Unidos.

La administración Trump ha alegado que Maduro lidera el Cartel de Los Soles.

Maduro ha negado las acusaciones en su contra y ha acusado a Washington de intentar orquestar una campaña de cambio de régimen para derrocarlo.

Trump dijo el viernes que “más o menos había tomado una decisión” sobre Venezuela, sugiriendo que una decisión podría llegar pronto en medio de temores de que Estados Unidos esté listo para librar una guerra en el Caribe.

Pero el domingo dijo que Estados Unidos podría mantener conversaciones cruciales de último minuto con Maduro para evitar una guerra total.