Gran Bretaña enviará militares para ayudar a proteger a Bélgica de los ‘drones rebeldes’

GRAN BRETAÑA está brindando apoyo militar a la cercana Bélgica después de una serie de preocupantes supuestas incursiones de drones rusos en su espacio aéreo.

Sir Richard Knighton, el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, dijo que su homólogo belga había pedido ayuda y que equipo y personal estaban en camino.

Esto se produce después de que el aeropuerto de Bruselas se viera obligado a cesar temporalmente sus operaciones el jueves por la noche después de que se detectara actividad de drones en las cercanías.

También fueron vistos en otros lugares, incluso cerca de una base militar.

Sigue a una serie de incursiones con aviones no tripulados sobre varias naciones de la OTAN que interrumpieron los viajes aéreos internacionales.

Desde entonces, Rusia ha negado todas las acusaciones de participar en una “guerra híbrida” con los aliados de Ucrania.

Sir Richard dijo que no era seguro que Rusia hubiera llevado a cabo estas incursiones, pero que era “plausible” que hubieran sido ordenadas por el Kremlin.

El secretario de Defensa, John Healey, dijo en un comunicado: “A medida que crece la amenaza híbrida, nuestra fuerza reside en nuestras alianzas y nuestra determinación colectiva para defender, disuadir y proteger nuestra infraestructura crítica y nuestro espacio aéreo”.

Añadió que el Reino Unido ayudaría a Bélgica “proporcionándole nuestro equipo y nuestra capacidad”.

El Ministerio de Defensa alemán dijo el viernes que también apoyaría a Bélgica tras una petición de Bruselas.

Alrededor de 3.000 pasajeros de la aerolínea belga Bruselas Airlines se vieron afectados por las perturbaciones del jueves.

La aerolínea dijo que enfrentaba “costos considerables” al cancelar o desviar docenas de vuelos.

Tanto el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, como los servicios de seguridad belgas han dicho que sospechan que Rusia es responsable de la incursión.

Sin embargo, el ministro de Defensa belga, Theo Francken, indicó anteriormente que no había pruebas que respaldaran esta afirmación.

“Al principio, los drones que sobrevolaban nuestras bases militares se consideraban nuestro problema”, dijo Francken.

“Ahora se ha convertido en una grave amenaza que afecta a la infraestructura civil en varios países europeos”.

Sir Richard dijo que Rusia era, en términos generales, “la amenaza más apremiante en este momento” para Europa.

“La invasión ilegal de Ucrania ha demostrado la naturaleza bárbara de los esfuerzos bélicos de Rusia”.

También añadió que Rusia había llevado a cabo sabotajes y asesinatos en suelo británico.

Destacó que la guerra híbrida era un área en la que “debemos [the UK] Necesitamos fortalecernos”.

La guerra híbrida se refiere al uso de una combinación de tácticas militares y no militares.

Según la OTAN, está diseñado para interferir con la infraestructura y las instituciones.

El secretario de Defensa en la sombra, James Cartlidge, acogió con agrado la decisión de brindar asistencia a Bélgica y dijo que había “un entorno de mayor amenaza”.

Añadió que una parte clave para disuadir las amenazas era “actuar con otros países a través de la OTAN”.

Sin embargo, Cartlidge también criticó la estrategia del gobierno de aumentar el gasto en defensa, diciendo que se necesitaba más urgencia.

En primavera, el gobierno anunció que el gasto en defensa aumentaría al 2,5% del PIB a partir de abril de 2027, con la ambición de alcanzar el 3% en el próximo parlamento.

Sir Richard respondió diciendo que la financiación “era más de lo que jamás había conocido en mi carrera”.

La incursión en el espacio aéreo belga sigue a incursiones similares en toda Europa en países como Suecia, Noruega, Dinamarca y Alemania.

Todos estos son aliados de la OTAN que han brindado apoyo a Ucrania en algún momento durante su guerra con Rusia.

Las sospechas se han visto alimentadas por más incursiones abiertas en el espacio aéreo de Rusia en Europa del Este en los últimos meses, con aviones de combate y drones de ataque más grandes.

Los funcionarios rusos han negado que estos fueran intencionados.