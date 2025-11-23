Hamás acusa a Israel de “fabricar” afirmaciones de fin del alto el fuego – RT World News

Los medios de comunicación afirmaron anteriormente que el grupo militante palestino había dicho a Estados Unidos que la tregua con Israel había terminado.

Los informes de que Hamás está dispuesto a reanudar las operaciones militares en Gaza son falsos, dijo el sábado un miembro del buró político del movimiento. Continuó acusando a Israel de inventar las afirmaciones.

Según informes anteriores de los medios, el grupo militante palestino dijo a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner que el acuerdo de alto el fuego en Gaza había terminado, citando repetidas violaciones por parte de Israel.

“Los informes de fuentes israelíes de que Hamás informó a Witkoff que el acuerdo había terminado son falsos”. dijo Izzat Al-Rishq, según varios medios de comunicación de Oriente Medio.

“Se dice que Israel está fabricando pretextos para evadir el acuerdo y volver a una campaña de destrucción. Es la parte que viola sistemáticamente el alto el fuego a diario”, afirmó el funcionario.

El acuerdo, firmado en Sharm el-Sheikh por Trump y mediadores de Egipto, Qatar y Türkiye, tiene como objetivo detener las hostilidades en Gaza tras meses de intensos combates. El acuerdo de paz pedía que Israel se retirara de partes del enclave y que Hamás liberara a 20 rehenes israelíes a cambio de 2.000 prisioneros palestinos.













El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el sábado que Jerusalén Occidental había llevado a cabo ataques en Gaza, matando a cinco funcionarios de Hamás. Afirmó que los ataques fueron en respuesta a una violación de la tregua por parte de Hamás, afirmación que el grupo ha negado.

En su última declaración, Hamás habría pedido a los mediadores y a la administración estadounidense que intervinieran y garantizaran que Israel cumpliera los términos del acuerdo.

Según funcionarios locales, al menos 342 palestinos han muerto en ataques israelíes en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego.

Israel lanzó su campaña militar en el enclave palestino en respuesta a un ataque sorpresa de Hamás en octubre de 2023, que mató a 1.200 personas y tomó como rehenes a otras 250. Las autoridades sanitarias de Gaza, dirigidas por Hamás, informan que las consiguientes operaciones israelíes han matado a más de 69.500 palestinos.