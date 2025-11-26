Hasta cinco inmigrantes chocan contra el coche de una joven pareja y obligan a su novio a verlos violar en grupo a su prometida de 18 años

Hasta cinco inmigrantes chocaron contra el auto de una pareja, inmovilizando al novio y obligándolo a mirar mientras violaban en grupo a su novia de 18 años, dice la policía.

La pareja, que supuestamente estaba desnuda durante el incidente, había aparcado en la esquina de Tor Tre Teoste, un tranquilo parque en la parte este de Roma.

En cuestión de minutos, la pandilla rodeó a la pareja y atacó el vehículo en un arrebato enloquecido.

La policía dice que los inmigrantes primero fueron por el hombre de 24 años después de romper la ventana y arrastrarlo fuera del auto.

Luego obligaron a la mujer desnuda a salir del vehículo de la misma manera que ella se aferraba desesperadamente a la ropa tratando de cubrirse.

El hombre dijo a los oficiales que los atacantes arrastraron a su financiada no muy lejos del automóvil mientras dos de los inmigrantes lo retenían agresivamente.

Suplicando y gritando pidiendo ayuda, el hombre fue obligado a presenciar cómo agredían sexualmente a su novia.

El hombre incluso los amenazó y pidió ayuda, pero no pudo liberarse de los rehenes.

Después de la aterradora experiencia, los inmigrantes abandonaron inmediatamente la escena cuando la pareja italiana contactó a la policía y presentó una denuncia.

Desde entonces, tres hombres marroquíes han sido arrestados acusados ​​de violación en grupo y robo.

Los agentes de la unidad Flying Squad de Roma lograron localizar a dos de los atacantes.

Fueron detenidos pocos días después del asalto que tuvo lugar el 25 de octubre.

El tercer sospechoso fue detenido en Venecia hace apenas unos días.

Los investigadores dijeron que los arrestos se mantuvieron en privado mientras continuaba la búsqueda.

Según los investigadores, las huellas dactilares que se obtuvieron de la ventana de vidrio rota coinciden con las de los arrestados.

Los policías también declararon que parecía que se suponía que el ataque era un robo, ya que las pertenencias de la pareja fueron tomadas durante el violento asalto.

Los detectives afirman que “la investigación no está cerrada” mientras continúa la búsqueda de más hombres involucrados en el incidente.

El preocupante aumento de las violaciones en grupo en toda Italia ha dado lugar a enormes protestas públicas contra la migración masiva y la violencia contra las mujeres.

En noviembre pasado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, admitió que el aumento de la violencia sexual y las violaciones estaba relacionado con el aumento de inmigrantes, especialmente de indocumentados.

Antes de ganar las elecciones, el primer ministro compartió un inquietante vídeo de una mujer violada por un migrante en una acera de Piacenza, destacando la gravedad de este problema actual en el país.

Se produce después de que un inmigrante ilegal que vivió su vida como turista en tres de los principales países europeos llegara al Reino Unido en una pequeña embarcación y violara a una colegiala de 15 años.

Sadeq Nikzad, de 29 años, caminó 4.000 millas a través del continente antes de ser introducido clandestinamente en el país en un bote y cometer el horroroso ataque contra la colegiala en Falkirk.

El afgano estuvo enjaulado durante nueve años en el Alto Corte en Livingstone, pero pasará tres años con licencia después de ser liberado antes de ser deportado.

Nikzad violó a la aterrorizada adolescente a pocos metros de su albergue para inmigrantes sólo dos semanas después de llegar a Falkirk.

Había viajado desde Basingstoke, Hampshire, después de pasar dos años recorriendo Europa, lo que quedó documentado en sus páginas de redes sociales.

Viajó por Italia, Francia y Alemania antes de llegar al Reino Unido y cometer el terrible crimen.