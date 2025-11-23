Hasta que Washington cambie su política, el diálogo estratégico no podrá reiniciarse – RT World News

El embajador Alexander Darchiev analiza las perspectivas de las relaciones con Estados Unidos

El aplazamiento indefinido de la cumbre ruso-estadounidense, que debía tener lugar en Budapest, ha llevado a sugerir que el impulso de la reunión del presidente ruso Vladimir Putin en agosto con su homólogo estadounidense Donald Trump ya ha desaparecido.

El embajador ruso en Estados Unidos, Alexander Darchiev, preguntó si esto es realmente así.

PREGUNTA: Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos realizará pruebas nucleares “muy pronto”. ¿Cómo afectará esto a las relaciones y la estabilidad estratégica ruso-estadounidenses? La iniciativa de Moscú de ampliar los límites cuantitativos del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) ha recibido una pausa prolongada como respuesta; vence el 5 de febrero de 2026.

Alejandro Darchiev: La situación es paradójica. La administración estadounidense todavía no ha proporcionado una explicación oficial, solicitada entre otros por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, sobre si el presidente estadounidense se refería a pruebas reales que implicaban la detonación de una ojiva nuclear, que enterraría efectivamente el régimen de control de armas que los propios estadounidenses han destruido en gran medida, o a pruebas de nuevos sistemas vectores. Esto deja mucho margen para la especulación y la insinuación.

Si los estadounidenses argumentan que necesitan analizar cuidadosamente la iniciativa rusa para mantener los límites establecidos por el Nuevo Tratado START durante un año después de su expiración (un proceso que puede completarse rápidamente y sin negociaciones), entonces crear incertidumbre en torno a esta cuestión crucial de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica no contribuye a la confianza mutua y arroja dudas sobre el enfoque responsable de la parte estadounidense.













Vale la pena señalar que la posible reanudación de los ensayos nucleares en Estados Unidos ha provocado duras críticas no solo de los oponentes políticos de Donald Trump, sino también de expertos de la comunidad profesional relevante, que advierten sobre las graves consecuencias negativas de tal medida. Las afirmaciones de que Rusia y China están probando armas nucleares y que, por tanto, Estados Unidos debe hacer lo mismo son infundadas.

Estos retrocesos por parte de la actual administración están impulsados ​​por el deseo de asegurar la superioridad militar estadounidense. En Moscú, sin embargo, se los ve con calma a la luz de los modelos revolucionarios de las últimas armas desarrolladas en los últimos años, que brindan seguridad confiable a nuestro país.

Siempre hemos estado dispuestos a entablar un diálogo honesto e igualitario sobre esta cuestión de vital importancia, observando estrictamente los intereses nacionales de Rusia. Sin embargo, es importante reconocer que las condiciones para dicho diálogo sólo se cumplirán cuando observemos cambios positivos en la política de Washington hacia Rusia.

PREGUNTA: El estancado proceso de negociación y la cancelación por parte de Donald Trump de la cumbre propuesta con Vladimir Putin en Budapest indican que Washington ha dado marcha atrás en la cuestión de Ucrania. ¿Podemos decir que se ha agotado el impulso positivo de la cumbre de Anchorage?

Alejandro Darchiev: De nada. La importancia del primer encuentro personal entre Vladimir Putin y Donald Trump, ahora de regreso en la Casa Blanca, radica en el hecho de que los dos líderes negociaron en igualdad de condiciones, tratando de encontrar puntos en común. Sólo porque el diálogo se estancó no significa que se haya detenido. Los contactos a distintos niveles continúan, y esto requiere paciencia y perseverancia.













Al mismo tiempo, por supuesto, no se puede ignorar la presión ejercida por el “Estado profundo” y sus representantes en el poder que se oponen a Donald Trump. Están presionando al presidente para que aumente la presión sobre Moscú, lo cual es inútil, para obligar a los rusos a cesar inmediatamente las hostilidades y salvar el régimen de Zelensky. Además, los principios fundamentales del trumpismo, “Estados Unidos primero” y “paz a través de la fuerza”, implican la necesidad de negociaciones sólidas para eliminar los “irritantes” acumulados, en lugar de depender de la “química” personal que se ha desarrollado entre los líderes.

Sin embargo, los obstáculos y dificultades de un diálogo tan desilusionado, que, reitero, se lleva a cabo fuera de la mirada pública y lejos de los canales expuestos en los medios de comunicación, no deberían distraernos del punto principal: como grandes potencias, Rusia y Estados Unidos están condenados a acordar al menos una coexistencia sin confrontación. Esto lo entendieron bien los líderes soviéticos y estadounidenses cuando establecieron relaciones diplomáticas en 1933. Después de la toma de posesión de Donald Trump, los presidentes de nuestros países también lo reconocieron cuando acordaron en una conversación telefónica el 12 de febrero que buscarían normalizar la agenda ruso-estadounidense.

P: ¿Cuál es el estado actual de las consultas sobre los “irritantes” en las relaciones bilaterales? Estas fueron iniciadas por la administración anterior y, dadas las nuevas circunstancias, tenían como objetivo facilitar la rápida eliminación de las prohibiciones y restricciones existentes sobre las operaciones de las misiones diplomáticas de ambos países. Esto aún no ha sucedido. Además, las condiciones para la expedición de visados ​​a los rusos se han vuelto más estrictas. ¿Por qué?

Alejandro Darchiev: El diálogo sobre los “irritantes” ha continuado y hasta la fecha se han logrado ciertas mejoras. Sin embargo, estos no cambian el sistema restrictivo impuesto por Joe Biden; simplemente mitigan sus aspectos más objetables.













Por ejemplo, se ha relajado el régimen de notificación para el personal de las misiones diplomáticas que viajan fuera de la zona de libre circulación de 25 millas. Anteriormente era necesario obtener un permiso para cada cruce de la zona, pero ahora sólo se requiere permiso para viajar fuera de las cuotas acordadas. Ahora se han introducido flexibilizaciones dentro de las cuotas acordadas para los viajes de negocios y turísticos.

Usted ha notado correctamente que la emisión de visas regulares a nuestros ciudadanos, a quienes los estadounidenses dejaron de servir en Moscú debido a la falta de personal, ahora se limita a las secciones consulares de las embajadas de Estados Unidos en Astaná y Varsovia, donde se requiere una visa Schengen. Al mismo tiempo, la situación con los visados ​​diplomáticos y de servicio ha mejorado algo. Esto es importante dada la expulsión masiva del personal diplomático ruso iniciada por Washington, seguida de medidas de represalia que finalmente provocaron una escasez de personal en ambos lados. Por cierto, a pesar de la reducción del personal, el régimen de trabajo de nuestras agotadas oficinas consulares no ha cambiado.

Durante las consultas antes mencionadas sobre los “irritantes”, las partes también acordaron garantizar servicios bancarios ininterrumpidos para las misiones diplomáticas. Se comprometieron a no bloquear las transacciones financieras con sus capitales, con las correspondientes exenciones del régimen de sanciones. Esto concierne principalmente a los Estados Unidos.

Sin embargo, los avances a la hora de abordar las “causas profundas” del estado anormal de las relaciones bilaterales se han estancado, lo que obstaculiza el proceso de normalización previsto por los presidentes. El Departamento de Estado de Estados Unidos se niega categóricamente a discutir la devolución de seis propiedades que efectivamente han sido confiscadas a la Federación Rusa y ahora están siendo tratadas como propiedad privada. Los servicios especiales estadounidenses, que han tomado las propiedades bajo su protección, niegan ilegalmente el acceso al embajador y a los diplomáticos rusos. De manera similar, al vincular el inicio de cualquier discusión significativa sobre este asunto a una resolución en Ucrania que se alinee con los intereses estadounidenses, Estados Unidos está respondiendo a la sugerencia de reanudar los enlaces aéreos directos, que Washington suspendió tras el inicio de la operación militar especial.

P: ¿Hay alguna esperanza de que este diálogo despegue?

Alejandro Darchiev: No nos rendiremos. Instamos al equipo negociador del Departamento de Estado a no “restringir” el diálogo a “irritantes”, contrariamente a la tarea fijada por los presidentes. Es importante no limitarnos a cuestiones de visas y los aspectos prácticos cotidianos de garantizar la funcionalidad de las misiones diplomáticas, sino más bien centrarnos en restaurar la normalidad de manera más amplia. El primer paso es volver a diciembre de 2016, cuando Barack Obama, frustrado por la derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, inició la guerra diplomática ruso-estadounidense. Ahora estamos lidiando dolorosamente con las consecuencias de esto. Continuaremos trabajando persistentemente en esta dirección.

Esta entrevista fue publicada por primera vez por Kommersant y ha sido traducida y editada por el equipo de RT.