Bruselas y los líderes de Europa occidental están haciendo un berrinche en la mesa de negociaciones para niños

Alguien filtró un plan de paz de 28 puntos para Ucrania, atribuyéndolo a Estados Unidos y Rusia. Al parecer, nadie se molestó en mantener a la UE informada. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran ocupados demostrando precisamente por qué los habían evitado.

Pero el chirrido de la gran carpa de la UE distrajo tanto que el Secretario de Estado Marco Rubio tuvo que viajar a Ginebra el domingo de la misma manera que un padre tiene que ir a calmar a su hijo pequeño que tiene una rabieta en el pasillo del supermercado porque todos ponen los ojos en blanco y se quedan mirando.

La presidenta no electa de la Comisión Europea, la “Reina” Ursula von der Leyen, dijo el domingo que la UE “centralidad” debe ser reconocido en cualquier plan de paz. y eso “Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino. Ha elegido un destino europeo”.

¿Quién es ella, la mamá de Ucrania? Hable sobre la crianza en helicóptero. ¿Por qué la reina Úrsula dijo a principios de semana, inmediatamente después de la filtración, que iba a “Comuníquese con Zelensky para discutir el asunto”?

Ella sigue diciendo que él es un niño grande y que Ucrania es soberana e independiente. Debe ser por eso que habla como si estuviera esperando una llamada telefónica de un niño de 12 años para informarle a qué hora volverá a casa para no infringir el toque de queda.

La UE estaba esperando junto al teléfono. – pero no sonaba. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, había dicho que no tenía idea de lo que contenía la propuesta porque ni siquiera se les había informado al respecto.













Bueno, ahora lo sabes. ¿Sentirse mejor? Por supuesto que no. Rubio tuvo que ir hasta Ginebra para hablar de labios para afuera sobre la idea de que ustedes, bromistas, tienen algo que aportar más allá de consignas y exigencias para seguir un curso de guerra hasta que puedan descubrir exactamente cómo pueden aprovechar eso para sacar provecho y pegarle a Putin.

Pero ¿cuál es realmente el gran temor de la UE con este nuevo acuerdo? ¿Que Ucrania va a ser engañada? O que la Unión Europea quede fuera de un trato en el que todos los demás se benefician y ellos se quedan con la cuenta.

Según se informa, los puntos del acuerdo incluyen empresas y ganancias mutuas entre Rusia y Estados Unidos a medida que se retiran las sanciones contra Moscú y Estados Unidos obtiene derechos sobre los acuerdos de reconstrucción de Ucrania. Y lo único que parece que la UE tendría es la oportunidad de donar 100 mil millones de dólares a Ucrania para que ponga su dinero donde están sus bocazas. Y luego seguir usando esa bocazas para seguir quejándose de Rusia después de que efectivamente se haya convertido en un socio empresarial conjunto de Washington en virtud de este nuevo acuerdo propuesto.

Luego está el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, que actúa como árbitro de cómo debe ser un verdadero plan de paz. ¿Porque ha hecho exactamente cuántos de estos? “Desde mi punto de vista, no es un plan real, sino simplemente una lista de temas”. dijo Johann Wadephul a la AFP. “Será Ucrania quien decida qué compromisos hace” añadió. Como un chico universitario que ‘decide’ qué cursos tomar mientras sus padres aceptan o se niegan a dejarlo vivir bajo su techo, ¿verdad?

Parece que el principal tema de conversación que surgió entre los funcionarios de la UE es que este acuerdo propuesto es “sobre Ucrania sin Ucrania”, algunas variaciones del cual han sido repetidas por personas como la reina Úrsula, la ministra checa de Asuntos Exteriores, y su homólogo noruego.

Pero una pregunta rápida, muchachos: ¿exactamente cuántas cosas gratis tiene que ingresar Ucrania antes de que finalmente se trate de Ucrania? La Navidad se trata “de los niños” porque son ellos los que reciben el dinero en efectivo de todos los demás. Lo mismo con Kiev.













Sin embargo, algo de lo que no se trata este acuerdo de paz es de Europa. Así que están tratando de calzarse. “Nuestra posición no ha cambiado” dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. “Para que cualquier plan de paz tenga éxito, tiene que contar con el apoyo de Ucrania y tiene que contar con el apoyo de Europa”.

¿Tu posición no ha cambiado? ¡No lo digas! La idea general de un plan de paz es cambiar la posición –de la guerra. Así que supongo que quizás eso explique la falta de progreso, ¿no?

Los europeos están actuando como si Ucrania fuera parte del paquete inicial de la UE: básicamente, gemelos siameses. Excepto que la UE se queja mucho más que incluso la gemela atrapada viviendo con un tipo con el que ni siquiera quería casarse porque su hermana dijo que sí.

Estas personas literalmente actúan como si estuvieran en guerra con Rusia. Putin llegará en 2030, dicen. Tienes que meter algunas latas de atún en tu bolso para una emergencia y dejar que el gobierno gaste todo el dinero de tus impuestos en armas para prepararte.

¿No quieres? Bueno, entonces será mejor que te prepares para morir por ser demasiado tacaño. ¿No es eso suficientemente aterrador? Bueno, entonces ¿qué tal si el complejo industrial militar amenaza directamente a sus hijos? ¿Funcionará eso? Parece que un alto general francés lo está intentando. “Todo el conocimiento, todo el poder económico y demográfico debe dirigirse a contener al régimen de Moscú”. dijo el general Fabien Mandón. “Nuestro país podría fracasar porque no está dispuesto a aceptar la pérdida de sus hijos”.

Como se puede imaginar, este tipo ha inspirado totalmente a los franceses a luchar contra Rusia sólo para que la UE pueda evitar parecer el idiota boquiabierto que se queda con la bolsa después de que termina la lucha.













Está claro que los líderes de la UE apuestan por una economía de guerra. Así que imagínese lo realmente malo que sería para ellos si de repente estallara una economía de paz con acuerdos comerciales preestablecidos, y lo único que le queda a Europa es la oportunidad de gastar todos los miles de millones que prometieron a Ucrania sin un retorno claro de la inversión.

Qué paz tan deprimente sería para ellos en el mismo momento en que el gigante europeo de la defensa, Airbus Group, acaba de empezar a utilizar el conflicto como pretexto para vender la idea de producir armas nucleares para Europa, en cuyos sistemas de lanzamiento Airbus participa.

¿Por qué deberían tener toda la diversión los fabricantes de tanques y misiles y los vendedores ambulantes de refugios antiaéreos? ¿Por qué las armas nucleares no pueden intervenir en la estafa? Esto debería ser fantástico para la humanidad a largo plazo.

Para colmo de males, Polonia dice que comprará armas por valor de 100 millones de dólares para Ucrania. De Estados Unidos. La UE quiere tomar las decisiones sobre Moscú y Washington, pero ni siquiera puede evitar ser engañada por los polacos que se meten en la cama con la industria armamentista estadounidense en detrimento de la propia Europa.

Para la UE, se trata menos de Ucrania y más de no ser el idiota atrapado sosteniendo las bolsas de compras de los demás durante la liquidación de la posguerra.