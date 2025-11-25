Hijo desempleado se disfrazó de su madre muerta para reclamar su pensión mientras el cuerpo momificado estaba escondido en casa

Un italiano desempleado ha sido acusado de disfrazarse de su madre muerta para reclamar de forma fraudulenta su pensión.

El hombre de 56 años consiguió embolsarse miles de dólares en pagos de pensiones antes de quedar finalmente expuesto.

Para empeorar las cosas, su madre, Graziella Dall’Oglio, murió tres años antes, a la edad de 82 años.

Cuando ella falleció, su hijo no denunció su muerte.

En cambio, envolvió su cuerpo en una sábana, lo metió en un saco de dormir y lo escondió en su casa.

La enfermera desempleada de Mantua conservó su cadáver en descomposición durante tanto tiempo que finalmente quedó momificado.

Al darse cuenta de que para reclamar su pensión necesitaría modificar su apariencia, se sometió a una “transformación al estilo de la Sra. Doubtfire”, cortándose el cabello de un estilo similar al de su madre.

Luego le aplicó base y lápiz labial, y le puso un collar de perlas y aretes.

Al llegar a una agencia gubernamental de la ciudad con la esperanza de renovar el documento de identidad de su madre, que había caducado unos meses antes, no pasó mucho tiempo antes de que levantara las sospechas de alguien que trabajaba allí.

Al darse cuenta de que algo andaba mal, el empleado alertó a la policía y al alcalde local.

Luego, las autoridades compararon fotografías tomadas de la madre y su hijo.

Sólo entonces se dieron cuenta de que habían sido engañados.

Para atraerlo, la policía volvió a llamar a su madre al ayuntamiento, pero esta vez fue recibido por agentes de policía.

Tras este descubrimiento, la policía acudió a su casa donde descubrieron el cuerpo de su madre escondido en el lavadero.

“Entró en las oficinas del consejo con falda larga, lápiz labial y esmalte de uñas, un collar y aretes antiguos”, dijo Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio.

“Pero de cerca su cuello era demasiado grueso y sus arrugas extrañas, la piel de sus manos no parecía la de una mujer de 85 años.

“Su voz era femenina pero de vez en cuando bajaba y sonaba masculina.

“Pero es posible que no hubiera notado estas características extrañas si no hubieran sido señaladas”.

Una vez que se reveló su engaño, la policía le dijo que necesitaban inspeccionar su casa.

“Él estuvo de acuerdo. Registraron la casa y encontraron un cuerpo momificado”, dijo el alcalde.

“Probablemente murió por causas naturales, pero eso se establecerá mediante la autopsia.

“Es una historia muy extraña y muy, muy triste”.

En un comunicado, la policía militar italiana dijo que el cuerpo de la madre estaba envuelto en sábanas y un saco de dormir.

“El cuerpo se encontraba en claro estado de momificación”, dijeron.

Luego, el cadáver fue trasladado a la morgue de un hospital local para que se realizara la autopsia.

Se estima que el hijo tenía unos ingresos anuales de 53.000 euros (47.000 libras esterlinas) gracias a una combinación de los pagos de la pensión de su madre y una cartera de tres casas.

El hombre ahora está bajo investigación por ocultar ilegalmente un cuerpo y fraude de beneficios.