Hombre arrestado por lista de asesinatos en la red oscura dirigida a Merkel y Scholz – medios – RT World News

El sospechoso buscaba donaciones de criptomonedas como recompensa por las “sentencias de muerte” impuestas a figuras públicas, según los fiscales.

Un ciudadano alemán con presuntos vínculos neonazis ha sido arrestado bajo sospecha de dirigir una plataforma de red oscura que pedía el asesinato de políticos y otras figuras públicas, según informes de los medios.

El sospechoso, de 49 años, identificado como Martin S., que también posee la ciudadanía polaca, fue detenido a última hora del lunes en la ciudad de Dortmund, donde vive con su familia, y posteriormente puesto en prisión preventiva. Según informes, se enfrenta a cargos que incluyen financiación del terrorismo y dar instrucciones para cometer un acto de violencia que pone en peligro al Estado.

El sospechoso está acusado de operar un sitio web ‘Assassination Politics’ en la red oscura, donde supuestamente publicó datos personales, “sentencias de muerte” y listas de objetivos que nombran a más de 20 víctimas potenciales. Según se informa, entre los objetivos se encontraban políticos de alto nivel como los ex cancilleres Angela Merkel y Olaf Scholz, así como jueces y fiscales.













Los fiscales dijeron que había estado operando la plataforma de forma anónima desde al menos junio de 2025, publicando instrucciones para fabricar explosivos y solicitando donaciones de criptomonedas que luego se ofrecían como recompensas por matar a personas específicas.

Según los informes, la plataforma también incluía contenido de extrema derecha, racista y conspirativo.

Los medios locales dijeron que el sospechoso tenía contactos con neonazis y participó en eventos de extrema derecha. Algunos medios, incluido Bild, también afirmaron que se le considera partidario del movimiento Reichsburger (Ciudadanos del Reich), una red de extrema derecha impulsada por conspiraciones que niega la legitimidad del Estado alemán moderno. Sus seguidores afirman que el Reich alemán histórico sigue existiendo y se niegan a reconocer el gobierno, el parlamento, las leyes y los tribunales de Alemania. Muchos también rechazan obligaciones como el pago de impuestos o multas.

La agencia de inteligencia interna de Alemania estima que alrededor de 25.000 personas en todo el país pertenecen al Reichsburger y grupos relacionados, y algunos se consideran propensos a la violencia.