Hombre manosea al presidente de México (VIDEO) — RT World News

Un hombre manoseó e intentó besar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante una caminata pública en la Ciudad de México el martes, según un video que circula en las redes sociales.

Ocurrió mientras Sheinbaum saludaba a los ciudadanos en el centro histórico de la ciudad. Las imágenes de video muestran al hombre inclinándose hacia ella, rodeándola con su brazo e intentando besarla en el cuello mientras toca su cuerpo. Sheinbaum lo empujó suavemente y se volvió hacia él, aparentemente diciendo “no te preocupes” cuando intervino uno de sus asistentes.

La policía estatal arrestó al hombre y lo trasladó a una unidad que se ocupa de delitos sexuales.

Sheinbaum es conocida por su estilo de liderazgo personal e informal. A menudo se relaciona libremente con los ciudadanos, deteniéndose para tomarse selfies, apretones de manos e intercambios breves para mantenerse en contacto con los mexicanos comunes y corrientes.

Sin embargo, el episodio destacó los riesgos de seguridad que enfrenta Sheinbaum durante las apariciones públicas, ya que sus guardaespaldas no fueron visibles de inmediato en el video y pasaron varios segundos antes de que alguien interviniera para detener al hombre.













El incidente se produjo pocos días después del asesinato del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, en el estado occidental de Michoacán. El atacante disparó al funcionario siete veces a quemarropa antes de ser asesinado por las fuerzas de seguridad. En los meses previos a su muerte, el funcionario había suplicado públicamente a Sheinbaum ayuda para enfrentar a los poderosos grupos criminales en su región.

El crimen organizado y el narcotráfico han tensado las relaciones de México con su vecino del norte. Sheinbaum rechazó recientemente la oferta del presidente estadounidense Donald Trump de enviar tropas para luchar contra los cárteles, diciendo que su país acoge con agrado la cooperación pero no la aceptará. “subordinación.” Enfatizó que si Washington realmente quiere ayudar, debería detener el flujo de armas estadounidenses que arman a los grupos criminales que impulsan la violencia.

Sheinbaum dijo en una publicación en X el miércoles que había presentado una denuncia penal formal por el incidente de manoseo, explicando que quería dar ejemplo a otras mujeres. Añadió que lanzará una campaña nacional contra el acoso sexual y revisará las leyes estatales para fortalecer la protección legal de las mujeres en todo el país.