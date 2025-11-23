Hombres armados secuestran a más de 300 niños y maestros de una escuela en Nigeria después de la amenaza de Trump de liberar al ejército estadounidense

CIENTOS de niños y profesores han sido secuestrados por hombres armados de una escuela católica en un horroroso secuestro en Nigeria.

Se trata de uno de los mayores secuestros masivos ocurridos en el país, superando el infame ataque de Chibok perpetrado por terroristas de Boko Haram en 2014.

El secuestro del viernes se produce pocas semanas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que podría enviar al ejército estadounidense “con armas de fuego” si persistía la violencia contra los cristianos en Nigeria.

La Asociación Cristiana de Nigeria dijo que 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados en la escuela St Mary’s en Papiri, estado de Níger, en medio de la noche.

La policía dijo que hombres armados irrumpieron en el campus alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, arrastrando a los estudiantes fuera de sus dormitorios antes de desaparecer en los bosques cercanos.

Imágenes desgarradoras muestran los dormitorios que alguna vez fueron animados y de paredes azules, ahora completamente silenciosos con solo montones de ropa esparcidos por el suelo.

El padre Dominic Adamu, cuyas hijas asisten a la escuela pero no fueron llevadas, dijo a la BBC: “Todo el mundo está débil… esto tomó a todos por sorpresa”.

Otra mujer dijo entre lágrimas que sus sobrinas, de seis y 13 años, habían sido secuestradas y suplicó: “Sólo quiero que vuelvan a casa”.

Los legisladores estadounidenses también condenaron el ataque, y el representante Chris Smith calificó la escala de violencia contra las comunidades cristianas como “real y, lamentablemente, sólo está empeorando”.

Nigeria, sin embargo, ha rechazado firmemente las acusaciones de ataques religiosos, insistiendo en que musulmanes y cristianos son igualmente vulnerables a la ola de secuestros.

El ministro de Información, Mohammed Idris, dijo: “Rechazamos rotundamente los intentos de encuadrar la situación en función de la identidad religiosa”.

Las autoridades dijeron que las agencias de seguridad están peinando los bosques para rescatar a los estudiantes secuestrados.

Según la BBC, las autoridades revelaron que la escuela había ignorado una orden de cerrar los internados después de advertencias de inteligencia, dejando a los alumnos y al personal expuestos a un “riesgo evitable”.

La escuela aún no se ha pronunciado.

El presidente Bola Tinubu ha pospuesto viajes al extranjero, incluida una aparición prevista en una cumbre del G20 en Sudáfrica, para abordar la escalada de la crisis.

También se ordenó el cierre de todas las escuelas del estado de Níger.

Tinubu dijo que estaba “deprimido porque terroristas desalmados habían interrumpido la educación de niñas inocentes” y ordenó a las agencias de seguridad “actuar rápidamente y traer de regreso a las niñas”.

El gobierno ha trasladado a los estudiantes de internados vulnerables a zonas más seguras y ha puesto a las fuerzas de seguridad en “el estado de alerta más alto jamás registrado”, dijeron las autoridades.

Nigeria también ha reorganizado su liderazgo militar después de que las autoridades descubrieron un presunto complot golpista, una medida que, según Tinubu, “fortalecería aún más la arquitectura de seguridad nacional de Nigeria”.

Los canales diplomáticos con Washington han estado activos en los últimos días, afirmó Idris.

El viernes, el asesor de seguridad nacional de Nigeria se reunió con el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, para discutir el aumento de los ataques y las preocupaciones planteadas en Estados Unidos.

La cifra revisada supera ahora las 276 niñas secuestradas en Chibok en 2014, un secuestro que conmocionó al mundo y dio lugar a la campaña #BringBackOurGirls.

Muchas víctimas de Chibok siguen desaparecidas una década después.

El ataque del viernes fue el tercer secuestro masivo en una semana.

Más de 20 escolares musulmanas fueron secuestradas el lunes en el estado de Kebbi, mientras que un ataque a una iglesia en Kwara dejó dos muertos y 38 secuestrados.

Los secuestros para pedir rescate, impulsados ​​por bandas criminales conocidas localmente como bandidos, continúan a pesar de la prohibición nacional del pago de rescates.

Los secuestros están fuertemente concentrados en el norte de Nigeria, donde operan bandas criminales y grupos yihadistas y donde con frecuencia se intensifican los enfrentamientos entre pastores y agricultores.

Un informe reciente del gobierno estimó que las familias pagaron más de 2 mil millones de dólares en rescates en el año hasta abril de 2024, lo que refleja un aumento de los secuestros en medio del empeoramiento de las condiciones económicas.