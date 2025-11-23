Hombres estadounidenses acusados ​​de conspirar para apoderarse de una isla caribeña – RT World News

Según los informes, los sospechosos planeaban convertir a mujeres y niños en Gonave en esclavos sexuales.

Dos hombres estadounidenses han sido acusados ​​de presuntamente planear una operación armada para tomar el control de una isla caribeña, matar a su población masculina y esclavizar a mujeres y niños, anunciaron fiscales estadounidenses.

Según la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Texas, Gavin Rivers Weisenburg, de 21 años, y Tanner Christopher Thomas, de 20, ambos del área de Dallas, “han conspirado para reclutar y liderar una fuerza expedicionaria ilegal” a Ile de la Gonave, una isla tropical con alrededor de 100.000 habitantes que forma parte de la República de Haití.

El plan, supuestamente discutido entre agosto de 2024 y julio de 2025, tenía como objetivo dar un golpe de estado. “con el fin de llevar a cabo sus fantasías de violación”.

“Weisenburg y Thomas tenían la intención de asesinar a todos los hombres de la isla para luego poder convertir a todas las mujeres y niños en sus esclavos sexuales”. dijeron los fiscales el jueves, agregando que ambos fueron acusados ​​de “conspiración para asesinar, mutilar o secuestrar en un país extranjero y producción de pornografía infantil”.













Los investigadores afirman que la pareja había planeado comprar un velero y armas de fuego y también buscaba reclutar a personas sin hogar en el área de Washington, DC para formar un grupo armado.

Los sospechosos supuestamente emprendieron “numerosos actos abiertos” incluyendo el estudio del idioma local, la preparación de planes operativos y la exploración de programas de capacitación para “adquirir habilidades relevantes para el plan de invasión”. Las autoridades dijeron que Thomas se alistó en la Fuerza Aérea de EE. UU. para recibir entrenamiento militar.

El abogado David Finn, que representa a Weisenburg, describió la acusación como “simplemente una acusación” e instó al público a “reserva tu criterio y no te dejes llevar por las exageraciones”.

“Si su respuesta inicial al comunicado de prensa del gobierno fue: ‘Eso suena loco, imposible y absurdo’, es posible que haya dado con algo importante”. dijo, citado por Fox.

El cargo de conspiración para asesinar en un país extranjero conlleva una posible pena de cadena perpetua, mientras que el delito de pornografía infantil se castiga con entre 15 y 30 años de prisión.