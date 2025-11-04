Horror cuando el cuerpo ‘desnudo’ de un hombre británico es encontrado en un terreno baldío en una isla de vacaciones, lo que desató una investigación policial

La POLICÍA está investigando la muerte de un británico cuyo cuerpo “desnudo” fue encontrado en un terreno baldío en Mallorca.

La policía de la isla ha confirmado su nacionalidad y dice que están esperando los resultados de una autopsia para determinar su próximo paso.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El horroroso descubrimiento se produjo ayer alrededor del mediodía en la isla española.

Un grupo de trabajadores dio la alarma tras ver el cuerpo del hombre escondido entre los arbustos mientras trabajaban en la zona.

Los informes locales dicen que yacía sin vida boca arriba y sin ropa.

Los trabajadores llamaron al 999 y la policía acordonó la zona, cerca de una impresionante cala en el sureste de Mallorca llamada Cala Lombards, cuando llegaron.

BAJO ASEDIO Momento en que Ucrania lanza el asalto aéreo Black Hawk en un intento por frenar el avance ruso TRAGEDIA DE CAMINATA Un padre británico muere mientras caminaba por una montaña de Sri Lanka para celebrar el cumpleaños de su hija

Fuentes bien situadas dijeron hoy que no había signos evidentes de violencia en el cuerpo del hombre ni en el lugar de los hechos, pero no descartaban ningún escenario posible hasta después de la autopsia.

La autopsia se realizará hoy más tarde en el Instituto de Medicina Forense de Palma.

La Guardia Civil, cuerpo policial que investiga, ha confirmado hoy: “El fallecido ha sido identificado como un ciudadano británico.

“La alarma la dio ayer por la tarde un trabajador de la zona alrededor del mediodía de ayer.

“La zona en cuestión es Cala Llombards en el municipio de Santanyí”.

El portavoz de la fuerza dijo que no pudo confirmar los informes locales de que el hombre muerto estaba completamente desnudo cuando fue encontrado.

Añadió: “Es algo que la autopsia tendrá que confirmar pero tenemos entendido que tenía 64 años.

Los detectives aún no han comentado si estaba de vacaciones en Mallorca o vive en la isla, pero se cree que es un residente local.

Una persona que vive cerca del lugar donde fue encontrado muerto dijo que creía haber visto al hombre caminando solo en el área antes del sombrío descubrimiento de ayer.

En junio, un turista británico murió después de una caída nocturna sobre unas rocas cerca de una hermosa playa mallorquina de arena blanca.

Ben Clark, de 41 años, murió instantáneamente después de caer 15 pies desde una pared.

La tragedia ocurrió en Cala Águila, una gran playa de arena blanca rodeada de hermosos paisajes naturales en el noreste de Mallorca, a poca distancia en coche de Capdepera.

Los amigos de Ben, que se describió a sí mismo en Facebook como un carpintero autónomo de Andover, Hampshire, lo llamaron “uno de los buenos” y un “gran tipo” mientras hablaban de su sorpresa al enterarse de la noticia, y uno de ellos admitió que estaba “completamente destrozado”.

El 19 de mayo, una mujer británica murió tras caer desde un paraje pintoresco de Mallorca.

La mujer de 39 años fue trasladada de urgencia al hospital gravemente herida tras el drama, pero no logró superar sus heridas.

Cayó a unos 60 pies desde un mirador en el barrio de Es Jonquet, en Palma, con vistas al mar.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

La policía local y los paramédicos que respondieron a una llamada de emergencia la estabilizaron en el lugar antes de activar una “Alerta Verde” para asegurarse de que llegara al hospital lo más rápido posible despejando el tráfico para la ambulancia que la transportaba.

Después de la tragedia confirmaron que no buscaban a nadie más en relación con lo sucedido y que la muerte de la mujer no estaba siendo tratada como un delito.