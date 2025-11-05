Horror cuando la explosión de una olla a presión deja a una influencer con quemaduras ‘agonizantes’ en la cara y el pecho

Una influencer quedó con quemaduras “agonizantes” en la cara y el pecho luego de que explotara una olla a presión.

Rafaela Rocha Sousa, de 35 años, dijo que sufrió quemaduras de primer grado en la cara y quemaduras de segundo grado en el pecho cuando el aparato explotó en su casa en Goiás, Brasil.

Rafaela, conocida en línea como Rapha Poppet, dijo que fue a apagar la olla a presión cuando la máquina le explotó en la cara.

En una publicación en línea, compartió imágenes de la horrible quemadura y dijo: “Fui a apagar la olla a presión que estaba generando presión, pero estaba goteando agua, un poco de espuma.

“Cuando lo apagué, agarré la manija y su cerradura no funcionó, se giró un poco hacia un lado y ‘BUMM’, explotó”.

Después de la explosión, empujó la tapa contra la pared con la mano, pero el agua hirviendo le salpicó la cara y el pecho.

Al compartir detalles con sus 20.000 seguidores, añadió: “Fueron cuatro horas de mucho dolor y ardor”.

Impactantes imágenes muestran su piel chamuscada y cubierta de ampollas.

La sombría quemadura serpenteó desde su pecho hasta su frente.

La influencer contó cómo fue atendida por los servicios médicos de emergencia y trasladada primero a una unidad de atención de emergencia local y luego a un hospital municipal.

Rafaela, quien trabaja como diseñadora de uñas y mentora educativa, dijo a sus seguidores que se está recuperando bien pero que aún necesita descansar antes de reanudar el trabajo.

También advirtió que hay que tener cuidado al usar ollas a presión, diciendo: “Ya estaba aterrorizada y ahora solo puedo agradecer al Señor”.

Se produce meses después de que el colegial Caden Ballard, de 12 años, quedara gritando de agonía y con la piel derritiéndose después de que un truco viral saliera terriblemente mal.

Caden intentó recrear un experimento de fuego que vio en TikTok, pero en lugar de un truco inofensivo, su camisa se encendió en un incendio casi mortal.

El preadolescente y su hermano mayor intentaron encender una botella de vidrio llena de alcohol isopropílico, como se ve en un truco popular en las redes sociales, en su casa en Coleman, Texas, el 16 de agosto.

Pero el líquido ardía con una llama invisible, y cuando Caden fue a tirar la botella, le prendió fuego la ropa.

Rápidamente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el pecho, los brazos y el torso.

El hermano mayor de Caden actuó rápido, le arrancó la camisa en llamas y salvó la vida de Caden antes de que lo llevaran de urgencia al hospital.

Cuando la madre de Caden caminó hacia el porche, vio la cara, el pecho, los brazos y el estómago de su hijo cubiertos de quemaduras.

“Parecía que su piel se había derretido”, dijo la madre de Caden, Christina, a KTAB, afiliada de CBS.

“Les gusta escuchar los cuentos en TikTok, ya sabes, el Reddit historias. Así que nunca esperé que las cosas salieran como salieron”.

El joven ahora se está recuperando, pero enfrenta un largo camino de cirugías e injertos de piel por delante, su familia dicho.