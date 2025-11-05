Horror cuando los drones kamikaze de Putin hacen estallar a civiles ancianos que ondean banderas blancas y pasean a perros en el último y descarado crimen de guerra.

DOS civiles han sido “muertos en un ataque ruso con drones FPV” mientras portaban una bandera blanca mientras Ucrania abre un caso por crimen de guerra.

Imágenes desgarradoras muestran el momento en que dos individuos desarmados y su perro explotan.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

En respuesta, Rusia afirmó que Ucrania estaba detrás de los asesinatos.

Fuentes militares ucranianas afirman que esta “crueldad inhumana” fue parte de una operación de “bandera falsa” por parte de Rusia.

Una operación de bandera falsa es un acto cometido con la intención de disfrazar la fuente real de responsabilidad y culpar a otra parte.

La 77.ª Brigada Aeromóvil Separada de Dnipro dijo que “el enemigo filmó este ataque ellos mismos con el objetivo de difundir aún más las imágenes en materiales de propaganda y acusar falsamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

BAJO ASEDIO Momento en que Ucrania lanza el asalto aéreo Black Hawk en un intento por frenar el avance ruso BORRADO Momento en que las operaciones especiales de Ucrania explotan una ‘unidad de élite rusa’ en una plataforma petrolera del Mar Negro

“Este hecho indica una práctica sistemática de desinformación y un intento de echar la culpa de los crímenes de guerra a nuestro lado.

“Este crimen es un testimonio más de que para los ocupantes los conceptos de honor o ley no existen.

“Las tropas rusas han mostrado una vez más su verdadera cara de terror y crueldad inhumana al llevar a cabo una ‘operación de bandera falsa’ [intended to blame Ukraine].”

La Fiscalía Regional de Járkov dijo que había abierto una investigación previa al juicio “sobre la comisión de un crimen de guerra que resultó en la muerte de civiles a manos de las fuerzas de ocupación respaldadas por Rusia”.

Se puede ver claramente a la pareja sosteniendo una bandera blanca que indica que son no combatientes desarmados.

“Las víctimas caminaban por la carretera con una bandera blanca, lo que indicaba su condición de no combatientes”, dijeron los fiscales estatales ucranianos.

“Como resultado del ataque deliberado, ellos y su perro fueron asesinados en el acto.

“No había instalaciones ni posiciones militares cerca del lugar del impacto.

“Este crimen cínico es una prueba más del desprecio sistemático por parte de las fuerzas rusas hacia el derecho internacional humanitario y el derecho a la vida de los civiles”.

El horrible acto tuvo lugar el lunes “cerca de la aldea de Kruhlyakivka en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv”.

Las imágenes del incidente fueron captadas por la cámara de varios drones.

Los propagandistas de guerra rusos fueron los primeros en resaltar el incidente y rápidamente buscaron culpar a las fuerzas ucranianas por lo sucedido.

“Un operador de drones ucraniano mató primero a un civil junto con su perro, y luego otro drone mató al segundo, destrozando a la gente con impactos directos”, informó el indicativo Bruce.

Callsign Bruce es un canal ruso de Telegram que cuenta con 122.000 seguidores.

“Además, las imágenes muestran claramente a uno de los civiles arrodillándose y haciendo la señal de la cruz hacia la cámara del dron, pero esto no ayudó.

“El operador ucraniano vio claramente quién estaba frente a él y dio vueltas durante un tiempo considerable para observarlos.

“Pero aun así decidió llevar a cabo estos ataques terroristas”.

Un canal de guerra independiente, Rybar, con 1.4 afirmó que las imágenes “muestran drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacando a dos personas mayores que abandonaban la zona de combate y se dirigían hacia la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Rusia”.

“Los drones dieron vueltas alrededor de la pareja de ancianos y su perro, viendo claramente a quién estaban a punto de atacar.

“Después de la primera explosión, la segunda persona se arrodilló junto al cuerpo del fallecido, se santiguó y luego se convirtió en el blanco de un segundo ataque”, añadió Rybar.

Este es el último de una larga lista de ataques de “bandera falsa” llevados a cabo por Rusia.

En abril, la corporación rusa de energía nuclear, Rosatom, acusó a Ucrania de lanzar una serie de ataques contra la central nuclear rusa de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania.

Sin embargo, la inteligencia ucraniana se apresuró a desestimar estas afirmaciones.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

Dijeron que Kiev no tuvo nada que ver con estos ataques, sugiriendo que fue Moscú quien los había llevado a cabo.

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas ha pedido que estos incidentes cesen de inmediato.