Horror cuando un hombre mutilado por un oso queda hospitalizado después de haber sido cortado en la cabeza mientras caminaba

Un HOMBRE de unos 50 años quedó maltratado y magullado tras el traumático ataque de un oso en Japón.

El incidente tuvo lugar en la prefectura de Fukushima y marca el último de un número creciente de encuentros que han provocado un pánico generalizado en todo el país.

La policía local dijo que el hombre fue cortado en la parte posterior de la cabeza mientras caminaba por la ciudad de Aizubange el jueves por la noche.

Logró escapar a una casa cercana y fue trasladado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.

Otro residente de unos 80 años fue atacado en el mismo barrio a principios de esta semana.

Las autoridades están intensificando las patrullas e instaron a los residentes a mantenerse alerta, mientras los avistamientos y ataques de osos aumentan considerablemente en el norte de Japón.

Al menos 100 personas han sido atacadas desde abril, en uno de los peores años registrados.

Los ataques mortales han alcanzado un nivel récord y las últimas cifras de muertes ascienden a 13.

Más de la mitad de las muertes de este año se produjeron en las prefecturas de Akita e Iwate.

El ejército japonés fue desplegado a principios de esta semana para ayudar a instalar e inspeccionar trampas tras las peticiones urgentes de los gobiernos locales.

En la prefectura de Akita, los residentes dicen que los animales se están aventurando más cerca de hogares y tiendas en áreas despobladas debido a la disminución de las fuentes de alimento antes de la hibernación invernal.

El pastelero japonés Keiji Minatoya, que fue atacado por un oso en 2023, dijo que las autoridades deben ser despiadadas con los osos que ya no temen a los asentamientos humanos.

“Los osos que atacan han aprendido que los humanos son débiles”, dijo.

“Nos miramos a los ojos en silencio”, describió cuando se encontró cara a cara con un oso afuera de su tienda en la zona rural de Kitaakita, en el norte de Japón.

“Pensé que estaba acabado”.

El oso lo inmovilizó y lo mutiló, dejándole profundos cortes en la cara y marcas de mordiscos en el brazo y el torso.

El superdepredador también casi le arranca el cuero cabelludo antes de salir corriendo.

Los servicios de emergencia transportaron en avión a Minatoya 37 millas hasta la ciudad de Akita para una cirugía que le salvaría la vida.

Los funcionarios forestales dicen que los jardines descuidados y las casas abandonadas han dado a los osos más lugares para esconderse y buscar comida.

“Los patios cubiertos de maleza alrededor de las casas vacías inquietan a la gente”, dijo el funcionario forestal Kimitoshi Kishino.

Añadió que las autoridades locales tienen dificultades para desalojar propiedades privadas sin el consentimiento de los propietarios.

Según datos del gobierno, los avistamientos de osos en Akita han alcanzado un total de 8.000 este año.

Los expertos dicen que la población de osos negros asiáticos, catalogados globalmente como una especie vulnerable, se ha triplicado desde 2012.

A esto han contribuido las restricciones a la caza y los inviernos más cálidos que prolongan las temporadas de alimentación.

Estos animales no se detienen ahí, y los avistamientos en las principales ciudades de Tokio y Kioto van en aumento.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón dijo que estaba revisando medidas para gestionar las poblaciones de osos.

Instó a las personas en áreas de alto riesgo a cosechar árboles frutales, evitar dejar desperdicios de comida al aire libre y llevar dispositivos que hagan ruido cuando caminen cerca de los bosques.

A principios de este mes, un ataque grupal en Akita dejó un hombre muerto y otros tres hospitalizados.

La policía descubrió el cuerpo cerca de una granja después de recibir llamadas de emergencia.

Apenas unas horas antes, en la prefectura de Toyama, una mujer de unos 70 años también resultó herida en otro ataque de un oso.

En el norte de la prefectura de Iwate, Katsumi Sasazaki, de 60 años, desapareció mientras limpiaba un baño al aire libre.

Posteriormente, los investigadores encontraron sangre humana y piel de oso en el lugar.

El gobierno ha prometido tomar nuevas y duras medidas para evitar que esto continúe.

“Estamos comprometidos a fortalecer aún más varias medidas, incluida la protección y capacitación de los cazadores del gobierno y la gestión de la población de osos”, dijeron los funcionarios esta semana.