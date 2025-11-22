Horror cuando un oso grizzly ATACA a niños en un viaje escolar dejando al menos 11 niños y maestros heridos

Un oso GRIZZLY ha atacado a niños y profesores durante un viaje escolar, dejando al menos 11 heridos.

Policías armados y agentes de conservación acudieron al lugar, pero el “oso agresivo” sigue suelto, según la comunidad indígena Nuxalk Nation.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Se ha instado a los lugareños a permanecer en casa mientras las autoridades buscan desesperadamente a la bestia, informa Sky.

Según los informes, un grupo de estudiantes de cuarto y quinto grado estaban caminando con sus maestros cuando el feroz animal atacó.

El asalto tuvo lugar el jueves por la tarde en Bella Coola, Columbia Británica en Canadá.

Veronica Schooner, cuyo hijo estaba en el grupo de clase que fue atacado, dijo que se utilizó spray para osos en el animal.

Varias personas intentaron detener al oso, pero un maestro “recibió la peor parte” del ataque, dijo.

Fue sacado del sendero en helicóptero.

Agregó que su hijo estaba tan cerca del animal que incluso sintió su pelaje.

Pero el animal “iba por otra persona”.

Y añadió: “sigue llorando por sus amigos; de inmediato empezó a orar por sus amigos”.

En un anuncio, la escuela dijo que estaría cerrada el viernes.

Añadió que se ofrecerá asesoramiento a los afectados por el incidente.

En un comunicado, dijo: “Es difícil saber qué decir durante este momento tan difícil. Estamos muy agradecidos por nuestro equipo y nuestros estudiantes”.

Añadió que los niños serían llevados a casa en autobús o todoterreno.

El estudiante va a la Escuela Acwsalcta, una escuela independiente dirigida por el grupo indígena.

Se produce cuando dos osos polares mutilaron fatalmente a un técnico de radar mientras tomaba fotografías de vida silvestre para las redes sociales.

Un compañero de trabajo disparó un percutor de osos no letal, pero ya era demasiado tarde para salvar a Christopher Best de ser asesinado en Canadá.

El fotógrafo aficionado disfrutaba tomando y compartiendo fotografías en las redes sociales mientras trabajaba en un sitio de radar remoto para una empresa de logística en Nunavut.

kell no La furiosa hermana de Jack Osbourne ataca al ‘matón’ Kelly Brook después de la pelea de I’m A Celeb DOLOR DE MAMÁ Me arrestaron delante de mi hija por un mensaje de WhatsApp, £20.000 no borrarán el trauma

Best, de 34 años, había minimizado los temores de su familia cuando le preguntaron sobre su proximidad a las feroces bestias, informó hoy CTV News.

Pero acabó siendo atacado por dos osos polares el 8 de agosto de 2024.