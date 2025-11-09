Horror cuando un turista muere y nueve resultan heridos en un lugar turístico británico después de ser arrastrado hacia el mar por una enorme ola

Al menos una persona ha muerto y otras nueve han resultado heridas tras ser arrastrada al mar en Tenerife.

La tragedia ocurrió en la conocida localidad turística de Puerto de la Cruz, uno de los lugares vacacionales más populares de la isla.

Policías locales y nacionales acudieron al lugar con el resto de los medios de emergencia.

A pesar de los mejores esfuerzos por reanimar a la mujer, no se pudo salvar.

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros sanitarios.

Los afectados sufrieron principalmente traumatismos por impacto contra el muelle o rocas, así como complicaciones por caídas al mar.

Tres de ellos permanecen en estado grave, tras sufrir lesiones en piernas y caderas.

Una persona del equipo de rescate de emergencia dijo: “Una mujer murió y nueve resultaron heridas al caer al agua tras un golpe de mar en Tenerife en el muelle del Puerto de la Cruz a las 15.00 horas”.

En enero, un turista británico murió trágicamente tras ser arrastrado al mar por una ola en Tenerife.

El turista, de 63 años, fue una de las tres personas que tuvieron dificultades en la piscina natural de Los Gigantes.

Los equipos de emergencia, incluidos un helicóptero de rescate y bomberos, acudieron al lugar.

Un hombre fue encontrado boca abajo en el mar y trasladado en helicóptero a un campo de fútbol cercano.

Las otras dos personas, ambas mujeres, se lanzaron al mar y lograron ponerse a salvo.

Las autoridades locales han instado esta semana a los habitantes de las Islas Canarias a tener cuidado cerca del mar debido al fuerte oleaje y las fuertes olas.

En mayo de 2017 un turista británico de 30 años murió tras ser golpeado por una ola y caer al mar cerca de la misma cueva.