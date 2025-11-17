Horror cuando una niña desaparecida de 14 años es encontrada muerta en una casa rodante detrás de su casa después de haber sido ‘violada y asesinada por su tío’

Una adolescente fue encontrada muerta en un horroroso asesinato después de haber sido dejada al cuidado de su tío adoptivo, un hombre con un impactante historial de delitos sexuales.

Kylie Toberman, de 14 años, fue encontrada en una casa rodante en Vandalia, Illinois, después de una agitada búsqueda que duró horas.

La niña fue vista por última vez alrededor de las 9 de la noche con una sudadera roja y calzas negras, y fue reportada como desaparecida al amanecer.

Pero las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecieron cuando la policía descubrió su cuerpo en la propiedad alrededor de las 2:20 p. m. del jueves.

La causa exacta de su muerte aún se está determinando.

El tío adoptivo de Toberman, Arnold Barry Rivera, de 43 años, fue arrestado después de una breve persecución a pie y, según informes, irrumpió en casas vecinas mientras huía.

El Departamento de Policía de Vandalia había emitido una alerta de búsqueda el sábado, advirtiendo al público: “Si localizan a Rivera por favor no se acerquen [him] pero llame al 911 de inmediato”.

Rivera ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado, agresión sexual agravada y encubrimiento de un homicidio.

Los registros muestran que anteriormente enfrentó acusaciones de abuso sexual de un menor, un caso que fue abandonado cinco meses después.

La madre desconsolada, Meghan Zeller, había rogado a los lugareños que la ayudaran a encontrar a Kylie.

Más tarde publicó la devastadora actualización de que su hija “ya no estaba con nosotros”.

Ella escribió: “Yo era joven y tonta… Pensé que podía confiar en alguien y ahora mi bebé es un ángel.

“No pararé hasta que mi hijo obtenga justicia”.

Toberman vivía separada de su madre, que no tenía la custodia de ella ni de sus otras dos hijas.

El padre del adolescente había muerto por una sobredosis de drogas.

En cambio, se estaba quedando con la abuela de una hermanastra cuando ocurrió la tragedia.

Los lugareños dijeron que la casa de Rivera estaba tan sucia por las heces de perro que pusieron a las niñas en una casa rodante en la parte trasera.

A pesar de su infancia difícil, se decía que Kylie era brillante en la escuela y un miembro activo del equipo de lucha libre.

Rivera fue ingresado en la cárcel a las 8 p.m. del viernes y deberá comparecer ante el tribunal esta semana.

La Policía Estatal de Illinois continúa investigando.

El asesinato de Toberman se produce poco después de otro impactante ataque en la cercana Cleveland, Ohio.

Una niña de diez años y un niño de nueve fueron acusados ​​de violar e intentar asesinar a una niña de cinco años.

El salvaje ataque dejó a la víctima gravemente herida y desfigurada.