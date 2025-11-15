Humillante momento en que un político tropieza y cae de cabeza a través de una vidriera de valor incalculable

Imágenes DRAMÁTICAS muestran el momento en que un político italiano tropezó de cabeza a través de una vidriera de 93 años de antigüedad de valor incalculable.

El consejero regional Emanuele Cani perdió el equilibrio el viernes mientras se encontraba en el Palacio Piacentini Vaccaro, un edificio gubernamental emblemático de Roma.

Las imágenes de seguridad muestran el sorprendente momento en que tropieza y cae por la escalera de honor, antes de estrellarse contra la monumental vidriera, dejando la preciada obra de arte destrozada.

El concejal de Industria, que representa a Cerdeña, cayó de cabeza en La Carta del Lavoro, una obra maestra del vidrio creada en 1932 por un renombrado artista de tiempos de guerra mario Sironi alrededor de las 15.00 horas.

Los testigos dijeron que el personal del ministerio se apresuró a ayudar a Cani, antes de que los servicios de emergencia lo atendieran en el lugar.

Sólo sufrió pequeños hematomas.

Posteriormente, el político expresó su profundo pesar por haber dañado la pieza histórica y aseguró al público que, por lo demás, se encontraba bien.

Los paneles destrozados pertenecen a uno de los ejemplos más famosos del arte italiano del siglo XX y se extienden a lo largo de toda la pared de la escalera principal del ministerio.

Romana Sironi, nieta del artista y custodia de su archivo, expresó su pesar por los daños pero también deseó a Cani una pronta recuperación.

Instó a que se inicien rápidamente los trabajos de restauración para salvaguardar el legado de su abuelo.

El propio Palacio Piacentini Vaccaro es un símbolo de la historia política y cultural de Italia.

Construido entre 1928 y 1932 por los arquitectos Marcello Piacentini y Giuseppe Vaccaro, originalmente albergó el Ministerio de Corporaciones.

A lo largo de décadas, ha prestado servicios a múltiples instituciones estatales, incluido el Ministerio de Industria y el Ministerio de Desarrollo Económico.

Desde 2022 alberga el Ministerio de Negocio y Hecho en Italia.

En 1932, el ministro de Corporaciones, Giuseppe Bottai, pidió al artista Mario Sironi que creara La Carta del Trabajo.

El vitral fue diseñado para celebrar la reforma laboral de 1927, una piedra angular de la era fascista de Italia.

Con una superficie de alrededor de 75 pies cuadrados, la increíble obra estaba dedicada a las artes y la artesanía.

La ventana se sometió a una importante restauración en 2014, financiada por Acea y sincronizada con una gran retrospectiva en el Complesso del Vittoriano.

Los especialistas emplearon técnicas avanzadas, desde esponjas e infiltración de resina hasta recubrimientos a base de silicato para revivir los colores originales y fortalecer las superficies frágiles.