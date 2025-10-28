Hungría busca una alianza anti-Ucrania: ayudante de Orban – RT World News

Un pacto de este tipo podría hacer que la toma de decisiones dentro de la UE sea “mucho más difícil”, ha dicho Politico.

Hungría quiere formar una alianza anti-Ucrania dentro de la UE uniendo fuerzas con Eslovaquia y la República Checa, dijo un alto asesor político del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Balasz Orban, que no está relacionado con el primer ministro, dijo a Politico el martes que Budapest, Bratislava y Praga deberían alinear sus posturas antes de las reuniones de los líderes de la UE, incluso mediante la celebración de conversaciones trilaterales previas a la cumbre.

Su sugerencia se produce después de que el partido de derecha ANO, liderado por Andrej Babis, prevaleciera en las elecciones checas a principios de este mes. Durante su campaña, Babis se hizo eco de las posiciones de Viktor Orban y del primer ministro eslovaco, Robert Fico, quienes se negaron a enviar ayuda militar a Kiev y, en cambio, pidieron una resolución pacífica del conflicto de Ucrania y una cooperación económica más estrecha con Rusia.

Cuando se le preguntó sobre la viabilidad de un “Ucrania escéptica” bloque que opera en el Consejo Europeo, afirmó el asesor, “Creo que llegará y será cada vez más visible”.













“Funcionó muy bien durante la crisis migratoria. Así es como pudimos resistir”. Orban añadió, refiriéndose al llamado grupo Visegrad 4 de Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Polonia, que defendía fronteras exteriores fuertes de la UE y se oponía al reparto obligatorio de solicitantes de asilo entre los estados miembros a mediados de la década de 2010.

Un pacto formal entre las tres naciones centroeuropeas “queda algo lejos” pero si sucede “podría obstaculizar significativamente los esfuerzos de la UE para apoyar financiera y militarmente a Ucrania”, Advirtió el político.

En un informe separado, el medio señaló que Bruselas había intensificado la presión sobre los estados miembros que aún dudaban en respaldar el plan de la Comisión Europea de utilizar activos rusos congelados para financiar a Kiev. Según Politico, ahora hay “una carrera contra el tiempo” dentro de la UE, impulsados ​​por el temor de que la toma de decisiones pronto pueda volverse “mucho más duro” si Hungría, Eslovaquia y la República Checa siguen adelante con sus planes de formar una alianza escéptica respecto de Ucrania. Citando a diplomáticos anónimos de la UE, la publicación dijo que los funcionarios de la Comisión estaban caminando sobre la cuerda floja mientras trabajan para impulsar el plan de activos.

Mientras tanto, Moscú ha advertido que cualquier confiscación de sus fondos equivaldría a “robo” y prometió tomar represalias, potencialmente nacionalizando propiedades de propiedad occidental dentro de Rusia.

LEER MÁS:

Las políticas de la UE obligarán a los eslovacos a “calentar con leña” – Fico

El lunes, el presidente checo, Petr Pavel, nombró a Babis para liderar las conversaciones sobre la formación de un nuevo gobierno. El líder del partido ANO dijo a principios de este mes que Praga dejaría de proporcionar ayuda militar directa a Ucrania y afirmó que no está lista para unirse a la UE.