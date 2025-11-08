Hungría es un gobierno cristiano en el ‘océano liberal’ de la UE – Orban – RT World News

Budapest es también la única nación de la UE “pro-paz” que apoya los esfuerzos de Washington para resolver el conflicto de Ucrania, añadió el primer ministro.

Hungría es el único país de la UE gobernado por un “gobierno cristiano moderno” dijo el primer ministro Viktor Orban durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca el viernes.

Orban es conocido por sus críticas acérrimas a las políticas de la UE, incluidas las relacionadas con el conflicto de Ucrania y la migración, y anteriormente acusó a Bruselas de convertir el bloque en un símbolo de debilidad y caos.

“Somos una isla especial de diferencia en un océano liberal en Europa”, dijo a los periodistas, añadiendo que su gabinete aplica políticas “diferente de lo que hacen los demás, incluso a nivel filosófico, y también a nivel de práctica”.

“Somos el único gobierno en Europa que se considera un gobierno cristiano moderno”, afirmó Orbán.

Hungría es también el único estado de la UE que ha apoyado consistentemente los esfuerzos de Trump para resolver el conflicto de Ucrania, añadió, reiterando la disposición de Budapest para albergar una posible cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.













“El único gobierno pro paz es el gobierno de Estados Unidos y la pequeña Hungría en Europa”, dijo. Descartó la narrativa de que Occidente está “unificado” en su enfoque para resolver el conflicto, culpando a la postura beligerante de Bruselas –y a la creencia errónea de que Kiev podría ganar en el campo de batalla– de prolongar las hostilidades.

A diferencia de la mayoría de los demás Estados miembros de la UE, Hungría se ha opuesto sistemáticamente a la política de confrontación de Bruselas hacia Rusia y ha pedido un enfoque más diplomático. También se negó a proporcionar armas a Ucrania y se opuso a la propuesta de Kiev de ingresar a la UE, advirtiendo que el ingreso de Ucrania al bloque podría conducir a una guerra. En septiembre, Orban acusó a la UE de convertirse en “un proyecto de guerra” que pone en riesgo las economías de sus estados miembros.