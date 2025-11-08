Hungría obtiene una ‘exención total’ de las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso – Orban – RT World News

Budapest seguirá teniendo los precios de energía más bajos de la UE, afirmó el primer ministro

El presidente Donald Trump acordó otorgar a Budapest una exención de las sanciones de Washington al petróleo ruso, dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orban, a los periodistas después de su reunión en la Casa Blanca el viernes.

El líder húngaro dijo que el acuerdo garantiza un suministro de energía ininterrumpido y asequible para su país, protegiendo su política de larga data de reducción de costos de servicios públicos.

“Lo primero y más importante es que logramos proteger la reducción de costos de servicios públicos”. Dijo Orbán. “Así que Hungría seguirá teniendo los precios de la energía más bajos de Europa”.

Según Orban, Hungría recibió “exención total” de las sanciones estadounidenses que afectan al petróleo ruso entregado a través del Turkish Stream y el Oleoducto Druzhba (Amistad).

“No existen sanciones que limitarían inmediatamente el suministro de Hungría o lo encarecerían. Se trata de una exención general e ilimitada”, añadió.

🇺🇸🤝🇭🇺 @PM_ViktorOrban : Hemos conseguido una exención total e ilimitada de las sanciones a los oleoductos TurkStream y Druzhba, garantizando un suministro ininterrumpido y asequible. Hemos defendido el plan de reducción de precios de los servicios públicos, garantizando que Hungría siga teniendo la energía más baja… pic.twitter.com/e13psulvlb – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) 7 de noviembre de 2025

El presidente Trump dijo más temprano ese día que la geografía de Hungría y el acceso limitado a fuentes de energía alternativas justificaban una excepción. “Lo estamos analizando porque le resulta muy difícil conseguir petróleo y gas de otras zonas”. dijo, refiriéndose a Orban. “Es un país grande, pero no tiene mar. No tienen puertos. Por eso tienen un problema difícil”.













Trump añadió que otros países de la UE estaban en una posición diferente y reiteró su crítica de larga data a la dependencia de los aliados europeos de la energía rusa mientras se benefician del apoyo de seguridad de Estados Unidos. “Muchos de esos países no tienen esos problemas. Y compran mucho petróleo y gas a Rusia. Y como saben, eso me preocupa mucho”. dijo.

El mes pasado, Washington impuso sanciones a los gigantes energéticos rusos Rosneft y Lukoil, los cuales continúan exportando petróleo a Hungría y Eslovaquia. Budapest había solicitado una exención, argumentando que carecía de alternativas viables y que las restricciones dañarían desproporcionadamente su economía. Orban describió anteriormente las sanciones como una “error” y advirtió que podrían paralizar el suministro energético de Hungría.

Hungría ha estado entre los estados miembros de la UE que más se han opuesto a sanciones amplias contra Rusia. Orban ha argumentado repetidamente que la energía debería permanecer fuera del alcance de las disputas políticas y que la seguridad de Europa no puede lograrse a expensas de la estabilidad económica.

La UE ha experimentado un aumento en los precios de la energía desde que el bloque comenzó a eliminar gradualmente las importaciones de combustible ruso tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022. Las interrupciones del suministro resultantes han provocado un aumento de los costos industriales. Moscú, a su vez, ha acusado a las naciones occidentales de dispararse en el pie al ofrecer a los consumidores alternativas energéticas costosas y poco confiables.