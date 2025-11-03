Imágenes adorables muestran a un león apodado ‘Corgi’ debido a sus patas cortas jugando con una pelota dentro del zoológico chino

ESTE es el momento conmovedor en el que se ve a un león apodado Corgi jugando con una pelota amarilla, y el cachorro se ganó su apodo por sus diminutas patas.

El lindo clip de las redes sociales capturó al gato de cuatro años jugando en su recinto en China.

El león africano fue visto disfrutando de un juego en el Zoológico de Vida Silvestre de Jiudingshan en Xuzhou, provincia de Jiangsu.

El personal del zoológico dijo que le pusieron el apodo debido a sus patas notablemente cortas y su temperamento gentil, lo que lo convierte en uno de los favoritos entre sus cuidadores.

El león también se convirtió en una sensación en línea después de que el zoológico comenzó a publicar videos del mismo.

Un clip viral lo mostró jugando con una pelota como si fuera una mascota doméstica normal.

Según el portero Xiao Cai, la razón de sus patas cortas es congénita.

Explicó que Corgi fue trágicamente intimidado por otros leones debido a su tamaño más pequeño.

Ahora vive en su propio recinto separado como resultado del trato cruel que sufrió.

El león promedio de cuatro años suele medir entre tres y medio y cuatro pies de altura.

Corgi, por otro lado, parece ser más bajo, lo que llama la atención por su apariencia física única.

Los medios locales informaron que las patas de Corgi tenían aproximadamente dos tercios de la longitud de un león normal.

Aunque actualmente no se exhibe a los visitantes, Xiao dijo que espera que eso cambie pronto debido a la creciente popularidad del animal en línea.

Ella agregó: “¡Espero que algún día Corgi pueda recibir visitas porque realmente es muy lindo!”

Lamentablemente, Corgi fue abandonado por su madre después del nacimiento y el personal lo crió a mano durante toda su vida.

Otro miembro del personal dijo que al principio no se encontraron anomalías en Corgi.

No fue hasta que cumplió dos o tres años que los empleados comenzaron a notar que sus patas parecían ser más cortas que las de un león típico.

PorcelanaMuchos zoológicos han aparecido en los titulares anteriormente, pero a veces han recibido reacciones violentas por travesuras aparentemente extrañas.

A principios de este año, imágenes extrañas mostraban a un perro pintado como un cachorro de tigre como parte de una supuesta estratagema para atraer más turistas.

El truco provocó otra indignación por los “animales falsos”.

En febrero, un zoológico chino fue criticado por pintar burros en blanco y negro para que parecieran cebras y atraer más visitantes.

El tinte de basura fue rápidamente descubierto antes de que el parque de diversiones de la ciudad de Zibo, en la provincia de Shandong, admitiera que los animales eran burros.