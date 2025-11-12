Impactante momento en que un gran tiburón blanco arrastra a un surfista bajo las olas quitándole un trozo de su tabla en un ataque aterrador

ESTE es el momento en que un windsurfista se enfrenta a la muerte después de que un enorme tiburón blanco arrastrara su tabla bajo el agua y le diera un enorme mordisco.

Las imágenes muestran cómo el hombre fue arrastrado salvajemente bajo las olas mientras el agua estallaba en frenéticas salpicaduras.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Andy McDonald sobrevivió milagrosamente al horrible encuentro que tuvo lugar en Prevelly Beach, cerca de Margaret River, en el suroeste de Australia Occidental.

El hombre de 65 años salió con varias personas más el lunes por la tarde y alrededor de las 5:45 p.m. Andy sintió que el tiburón hacía su aterrador movimiento.

Dijo que sintió el tiburón chocar contra su tabla y las imágenes muestran cómo fue brutalmente succionado al agua.

El movimiento del tiburón fue una sorpresa: momentos antes no había señales de ningún movimiento ni de una aleta.

TERROR DE PLAYA Un tiburón ataca a un salvavidas mientras bañistas aterrorizados ven una ‘gran mancha roja’ en el agua

Él dijo: “Lo estaba golpeando y pateando, y creo que estaba tratando de hacerme lo mismo porque estaba enredado en la cuerda de mi pierna.

“Entonces se soltó. Simplemente salté a mi vela, que es inflable, sólo para salir del agua, sacar mis extremidades del agua y rezar para que no volviera”.

Los espectadores que disfrutaban de su tiempo en la playa quedaron atónitos al presenciar el frenético chapoteo de Andy en el agua mientras la bestia se enredaba en la cuerda de la pierna de la tabla.

“En ese momento pensé: ‘Esto es todo. Este es mi momento’. Me di cuenta de que estaba enredado con un gran tiburón y que él definitivamente iba a ser el jefe en esa situación”.”, dijo a WA hoy.

Andy se quedó aferrado a su vela mientras lograba recuperar el control de su tabla.

Al surfista no le quedó más remedio que remar 15 minutos de regreso a la orilla después de la terrible experiencia.

Escapó con sólo un gran trozo arrancado de su tabla; Bromeó diciendo que tenía “suerte” de que el tiburón no lograra conseguir algo “más sabroso” y volviera por más.

El tamaño de la mordedura del tiburón parece abarcar toda la longitud de la espalda de Andy mientras la llevaba por la playa.

Como ávido windsurfista, Andy “siempre se ha sentido muy seguro” en el agua y solo se cruza ocasionalmente con algún tiburón a lo largo de los años.

El valiente australiano se mudó al suroeste de WA desde Melbourne en 2003 y, aunque el ataque lo sacudió, no cree que lo mantendrá fuera del agua por mucho tiempo.

Después de que Andy luchara contra el gran tiburón blanco, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional hizo circular una alerta.

La alerta afirmaba que había rastreado a la bestia hasta aproximadamente 50 metros de la costa.

“Aproximadamente a las 5:45 p. m., un tiburón blanco mordió una tabla de aluminio, lo que provocó que el ciclista cayera al agua. El ciclista no resultó herido”.

“El ciclista estaba ubicado entre Boat Ramp Surfing Spot y Bombie Surfing Spot en el momento de la interacción”, se lee en el comunicado.

Los usuarios del agua han recibido una severa advertencia, advirtiéndoles que tomen precauciones adicionales en el área de Prevelly.

Esto se produce después de que un tiburón atacara salvajemente a un salvavidas en una popular playa de Hawái.

Chance Swanson fue visto inconsciente en el agua por bañistas aterrorizados que dijeron que estaba rodeado por un charco de sangre.

Chance fue sacado del agua y se encontró que tenía graves heridas por mordedura en la pierna izquierda.

moviéndose rápido Pareja MAFS EMBARAZADA días después de casarse como extraños en el programa Grieta de boda La disputa familiar de Adam Peaty se intensifica cuando PROHIBE que su madre se case con Holly Ramsay

Estaba surfeando con sus amigos en una zona llamada “Middles” cerca de Kauai en su día libre en el trabajo cuando se produjo el ataque del tiburón tigre.

El hombre de 33 años permaneció en el agua mientras sus amigos regresaban a la orilla antes de que lo hundieran.