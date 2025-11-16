Impactante momento en que un pasajero británico “borracho” es agarrado por la policía en un avión de Ryanair después de “negarse a sentarse durante el aterrizaje”

ESTE es el impactante momento en que un vuelo de Ryanair se sume en el caos cuando un pasajero “borracho” se pelea con la policía.

La salvaje pelea estalló después de que, según informes, el ruidoso viajero se negó a sentarse antes de aterrizar, abandonando el vuelo desde Cracovia dando vueltas en el aeropuerto de Bristol el martes 11 de noviembre.

Imágenes dramáticas parecen mostrar al hombre a bordo del vuelo burlándose de un compañero de viaje mientras se ríe.

Se puede escuchar a la tripulación de cabina diciéndole “siéntate” y el hombre maldice.

Finalmente, el vuelo aterrizó en Bristol, donde fue recibido por la policía.

Se le ordena que se baje del avión, pero se niega a ceder.

Luego, los dos agentes se pelean con el hombre después de decirle que “levántese, por favor”.

Luego, el trío se involucra en una intensa pelea, que incluyó al hombre con una llave de cabeza.

Los funcionarios de Ryanair confirmaron que la policía logró sacar al pasajero “perturbador”.

Según el camarógrafo, el pasajero habría causado problemas en un vuelo anterior el domingo de Bristol a Cracovia.

En este viaje, se dice que bebió mucho, maldijo varias veces y se comportó de manera inapropiada con una mujer joven, informó BristolLive.

También se le acusa de haber alterado el control fronterizo en Cracovia, según afirmaron los testigos.

Al principio, el hombre parecía más tranquilo en el vuelo de regreso al Reino Unido.

Incluso le dijo al camarógrafo: “¿Te acuerdas de mí?”.

Pero su comportamiento empeoró después de beber mucho en el avión.

Según los informes, los pasajeros le pidieron que guardara más silencio por los niños, pero esto provocó más conflictos.

Cuando el avión se acercaba a Bristol para aterrizar, el pasajero se negó a ocupar su asiento, lo que retrasó el aterrizaje.

El camarógrafo dijo: “El hombre hablaba ruidosamente la mayor parte del tiempo.

“Tan pronto como tomó una copa, comenzó a hacer travesuras y a comportarse mal”.

La policía tardó más de una hora en sacar al hombre presuntamente ebrio del avión, lo que retrasó el vuelo del avión. próximo vuelo programado.

Ryanair dijo: “La tripulación de este vuelo de Cracovia a Bristol pidió ayuda a la policía después de que un pasajero individual se volviera problemático.

“La policía se encontró con el avión a su llegada a Bristol y sacó a este pasajero perturbador”.

Agregaron: “Ryanair tiene una estricta política de tolerancia cero hacia la mala conducta de los pasajeros y continuará tomando medidas decisivas para combatir el comportamiento rebelde de los pasajeros, garantizando que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un ambiente respetuoso y libre de estrés, sin interrupciones innecesarias”.

The Sun se puso en contacto con la policía de Avon y Sommerset para solicitar comentarios.