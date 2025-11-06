Impactante momento en que un pez de supermercado salta del tanque y abofetea a una niña en la cara

ESTE es el extraño momento en que un pez sale de un tanque y abofetea a una niña en la cara.

La pequeña estaba sentada en un carrito mientras hacía compras con su abuelo en un supermercado de Sanmexia.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

En un momento de locura, el enorme pez hizo un atrevido intento de escapar de la tienda en la provincia china de Henan.

La joven parecía felizmente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder mientras agarraba su esponjoso osito de peluche rosa y miraba con curiosidad al pez.

Mientras comía un pequeño bocadillo, el monstruo sale volando por el aire y la abofetea.

La niña que iba en tranvía recibió el golpe como una campeona mientras intentaba quitarles el polvo a ella y a su osito de peluche.

AZUL PORCINO Horror cuando se descubren cerdos con PIEL azul brillante después de ‘exposición a pesticidas’

Parecía atónita y miró a su alrededor como si se preguntara de dónde venía el pez volador.

Esto se produce después de que una familia estalló en el caos cuando una urraca astuta entró volando en su casa.

Nicole Young, de Glasgow, había abierto la puerta de su casa para recibir una entrega de comida en Islandia el domingo por la mañana.

Unos segundos más tarde, la escena en su apartamento de Pollok se convierte en un caos.

En un clip de Ring Doorbell, el repartidor advierte a la madre de cuatro hijos: “Ten cuidado. Hay una urraca cerca”, antes de dirigirse a las escaleras.

Aparentemente acostumbrada al molesto pájaro, Nicole suspira en respuesta: “Oh, joder, ¿hay? Oh, no otra vez.

“Vienen todo el tiempo y tienes que intentar conseguir una caja de zapatos e intentar sacarla. Muchas gracias”.

La desprevenida madre de cuatro hijos obtiene más de lo que esperaba cuando el pájaro se abalanza mientras ella se inclina para recoger sus compras.

Afortunadamente, el trabajador islandés da la alarma y grita: “Está en tu casa”.

Russell, el hijo de Nicole, irrumpe en el pasillo llorando mientras la urraca aterroriza la sala de estar.