Importante actualización en la búsqueda de las joyas del Louvre, ya que se revela al posible COMPRADOR del botín después de que una pandilla se le acercara en la web oscura

Una actualización IMPORTANTE sobre el atraco del Louvre ha revelado al posible comprador de las joyas de valor incalculable.

Francés policía Han arrestado a siete hombres por el descarado robo, pero no queda rastro de las joyas robadas que, según los informes, estaban destinadas a venderse en la web oscura.

Según los informes, la banda se acercó a la empresa de seguridad israelí CGI Group y les ofreció parte de las joyas de la corona saqueadas a través de la red oscura, según BILD.

El director de CGI Group afirmó que un representante de la banda de atracadores se puso en contacto con la empresa apenas cinco días después del robo.

El jefe de CGI, Zvika Nave, dijo: “Cinco días después del robo en el Museo del Louvre, una persona que pretendía representar a los ladrones se puso en contacto con nosotros a través del sitio web oficial del Grupo CGI.

“Preguntó si queríamos negociar a través de la red oscura para comprar las obras de arte robadas y destacó que teníamos un plazo de 24 horas para responder”.

Los delincuentes suelen utilizar la web oscura (un área de Internet a la que no se puede acceder a través de motores de búsqueda convencionales) para comunicarse y comerciar con productos ilegales.

Después del robo, CGI fue contratado por un individuo anónimo para buscar a los ladrones y el botín, dijo Nave.

También mostró capturas de pantalla de la supuesta comunicación entre CGI y los ladrones del Louvre.

Un mensaje del 23 de octubre dice: “Tenemos las joyas. Listas para regresar. No hay negociación sobre precio y condiciones”.

El jefe de CGI dice que aceptaron la oferta.

Después de largas conversaciones y comprobaciones, se supone que el desconocido estaba efectivamente “en posesión de al menos una parte de las piezas robadas”, según Nave.

Y añadió: “Informamos inmediatamente a las autoridades competentes de París.

“Desafortunadamente, los conflictos de ego y los retrasos burocráticos impidieron la posibilidad de recuperar al menos algunas de las obras de arte”.

Se alega que los hallazgos de CGI ayudaron a arrestar a algunos de los sospechosos esta semana.

El Grupo CGI, cuyo presidente es el político israelí y ex jefe de los servicios secretos Ya’akov Peri, de 81 años, tiene experiencia en la reposición de tesoros robados.

Anteriormente, a CGI se les ofreció botín en la red oscura después de un robo en la Bóveda Verde en Dresde, Alemania.

Los israelíes han indicado que ayudaron a condenar a miembros del clan Remmo de Berlín como autores.

El jefe de CGI, Nave, advirtió sobre un posible robo al Louvre de París en agosto.

Afirmó que la Mona Lisa era uno de los destinos más discutidos en la red oscura en ese momento.

Hasta el momento, siete hombres han sido arrestados por el “atraco del siglo”.

Esto incluye a un “principal sospechoso” en relación con el descarado atraco de £76 millones al Louvre, anunció el viernes el fiscal de la ciudad.

Se dice que las pruebas de ADN de uno de los hombres están relacionadas con la escena del crimen, lo que lo convierte en el principal sospechoso.

El sábado pasado, dos de los hombres fueron acusados ​​cuando “admitieron parcialmente” su participación en el atraco ante la policía cuando los interrogaron.

Beccuau dijo que los detenidos enfrentan hasta 15 años de prisión por “robo organizado en pandilla”.

El 19 de octubre, matones con motosierras escalaron el costado de la galería más visitada del mundo antes de abrir una ventana para entrar y robar las preciosas joyas.

Sólo tardaron siete minutos en entrar al edificio, robar las joyas y luego huir.

Los ladrones se apoderaron de nueve piezas brillantes de la colección de Napoleón y la emperatriz Joséfina, pero dejaron caer una mientras aceleraban en ciclomotores por el centro de París.

Se produce en medio de serios temores de que las joyas hubieran sido robadas para poder venderlas en todo el mundo a ricos y adinerados a través del mercado negro, donde probablemente nunca más se las volverá a ver.

Los ladrones suelen preferir objetos que puedan romperse, derretirse o hacerse más pequeños y que también puedan convertirse en dinero en efectivo, como por ejemplo las joyas.

Esto se debe a que cosas como coronas y diamantes pueden romperse fácilmente y venderse en varios pedazos.

Es posible que ya hayan sido cortados, fundidos o incluso vendidos en su totalidad.

Laurence des Cars, director del museo, admitió que hubo un fallo de seguridad y que el museo “falló” en proteger las joyas irremplazables de criminales “brutales”.

“A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro arduo trabajo diario, fracasamos”, afirmó.