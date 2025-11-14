ESTE es el increíble momento en que un helicóptero ucraniano ataca a un dron ruso en el aire.

Las imágenes muestran una ametralladora de fabricación estadounidense, acoplada a un avión de la era soviética, disparando rápidamente al dispositivo, provocando que explote y caiga al suelo.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

La minigun M134 puede disparar hasta 6.000 disparos por minuto sin sobrecalentarse.

El vídeo capturado por un soldado ucraniano muestra al dron ruso Geran deslizándose por el aire antes de ser atacado por el arma.

Luego, el dispositivo se sumerge en un campo donde explota en una gran bola de llamas.

El impresionante bombardeo es otro ejemplo de la mayor versatilidad de Ucrania a la hora de atacar aviones rusos.

EL JUEGO LARGO Los mapas muestran que 150.000 tropas ‘Mad Max’ de Putin rodean la ciudad ‘puerta de entrada’ de Pokrovsk SOMBRA DE GUERRA Europa se está preparando para la guerra, advierte el Kremlin y cualquier esperanza de paz se ha “estancado”

En lugar de interceptar vuelos enemigos con costosos misiles, Kiev ha optado por dispararles desde helicópteros.

Con drones rusos volando alto para evitar a los artilleros en tierra, esta nueva táctica significa que los dispositivos enemigos pueden ser interceptados antes de que se acerquen a su alcance. objetivo.

Se produce cuando Vladimir Putin recibió un golpe humillante cuando un inteligente equipo de espías de la resistencia ayudó a orquestar un ataque preciso contra una de sus piezas de tecnología de guerra más valiosas.

El ataque fue llevado a cabo por las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) de Ucrania.

Las unidades de las SOF lograron desactivar el lanzador móvil de misiles tierra-aire S-400 Triumph en la aldea de Uyutne, cerca de Eupatoria, mientras estaba en servicio de combate.

El S-400, que vale más de 1.260 millones de dólares (960 millones de libras esterlinas), es utilizado por el ejército ruso para detectar y destruir objetivos aéreos a largas distancias.

Putin también lo ha utilizado para atacar territorio ucraniano durante su brutal guerra.

Imágenes dramáticas de drones en primera persona muestran un aluvión de drones kamikazes de Kiev de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) lanzándose hacia el sistema de defensa aérea en movimiento.

El lanzador quedó humeante después de que los drones explotaron al impactar, provocando un gran infierno.

Los operadores de drones utilizaron los sistemas a bordo compatibles con Starlink junto con los drones FP-2 de las SOF para destruir completamente el valioso sistema.

Según los informes, el radar multifuncional ruso 92N6E y el equipo de suministro de energía autónomo para el puesto de mando S-400 también fueron destruidos.

Los especialistas de inteligencia ucranianos también atacaron con éxito los sistemas de radar AORL-1AS y P-18 Terek del ejército ruso.

Un gran depósito de municiones perteneciente al 18.º ejército ruso también fue alcanzado por un devastador dron. huelgas el 6 de octubre.

Imágenes separadas mostraron drones kamikazes atravesando el techo del depósito a toda velocidad.

Los espías de la Resistencia que trabajaban en la Crimea ocupada señalaron la ubicación de los activos rusos, según los altos funcionarios de Kiev.

El conflicto en Ucrania continúa intensificándose y el número de muertos en ambos bandos aumenta.

Más de 1.059.000 combatientes rusos han sido eliminados desde febrero de 2022, según dicen Ucrania.

Los civiles ucranianos son blanco de mortíferos bombardeos de misiles casi todas las noches en las principales ciudades del país, incluida Kiev.

Donald Trump ahora está listo para “volverse balístico” si Putin no acepta un acuerdo de paz de último minuto esta semana para finalmente poner fin a los combates.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, aterrizó hoy en Moscú para un enfrentamiento dos días antes de que expire el plazo fijado por Trump y la amenaza de nuevas sanciones.

GIRO DE FEUD TURBOSO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Una fuente cercana a la administración estadounidense dijo al Financial Times: “Si Witkoff regresa con las manos vacías, sin absolutamente nada, Trump se pondrá furioso”.

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev ya advirtió anteriormente: “Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra”.