Impresionante momento: submarino de la OTAN torpedea a una fragata en ejercicio mientras el barco estalla en el aire y los contenedores se caen

ESTE es el momento en que un submarino envió una fragata al fondo del océano después de la explosión de un torpedo pesado.

Imágenes dramáticas del ejercicio de entrenamiento de la OTAN muestran el momento exacto del impacto que hundió el barco en el Mar del Norte.

La fuerza de la explosión arrojó por el aire los contenedores de transporte a bordo, empujándolos por el costado del barco mientras éste se balanceaba violentamente.

El impacto del torpedo también provocó una erupción de enormes olas y espuma de mar, empujando el agua hacia el costado del barco y cubriendo sus cubiertas.

El fuerte impacto levantó la fragata. cáscara fuera del agua, dejando el cuerpo del KNM Trondheim fuera de servicio partido en dos.

Imágenes más amplias muestran el momento en que se hundió verticalmente en el océano.

El barco estaba cargado con contenedores para el ejercicio de entrenamiento.

En un comunicado, la OTAN afirmó: “El objetivo del disparo era verificar y demostrar el poder de ataque que representan el arma y el submarino”.

“Un submarino tiene una larga resistencia, opera de forma encubierta y tiene una capacidad única para dictar la batalla”, añade el comunicado.

El Comando Aliado de Fuerzas Conjuntas de la OTAN publicó el vídeo del ejercicio de entrenamiento frente a la costa de Andoy en Noruega.

Se trató de una operación conjunta entre la Armada Noruega, la Royal Navy y la Armada Polaca, donde realizaron los simulacros de fuego real.

El raro vídeo se produce en un momento en que aumentan las tensiones entre Rusia y las naciones de la OTAN, y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, Wieslaw Kukula, advierte que Putin se está preparando “activamente” para la guerra con la OTAN.

“Están construyendo aquí un entorno destinado a crear condiciones favorables para una posible agresión al territorio polaco”, dijo, describiendo la situación actual como “una situación previa a la guerra, o lo que llamamos guerra híbrida”.

“El enemigo ha comenzado a prepararse para la guerra”, añadió.

“Está creando aquí una cierta atmósfera destinada a socavar la confianza pública en el gobierno, en estructuras clave como las fuerzas armadas y la policía, además de crear condiciones favorables para una posible agresión en territorio polaco”.

La escalofriante advertencia se produce días después de que una importante conexión ferroviaria entre Varsovia y Ucrania fuera volada en lo que los funcionarios llamaron un “acto de sabotaje sin precedentes”.

Según el Ejecutivo Marítimo, la fuerza de un torpedo pesado que detona bajo la quilla no suele verse tan cerca.

KNM Uthaug es un submarino de clase Ula, equipado con gemelos diesel generadores y un motor eléctrico de transmisión final.

Las secciones del casco, construidas en Noruega, fueron llevadas posteriormente a Alemania para su montaje final y entregadas en 1991.

El buque ha estado en servicio durante 35 años mientras se actualiza continuamente, junto con otros cinco, todos operando con una extensión de vida.

Los primeros recambios de cascos empezarán a llegar en 2029.