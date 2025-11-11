Increíble momento en el que una ballena jorobada albina totalmente blanca emerge del agua en un avistamiento ultra raro con un dron de Moby Dick en la vida real

ESTE es el momento asombroso en el que una ballena jorobada albina albina, ultrarara y completamente blanca, sale a borbotones del océano.

Las increíbles imágenes tomadas con drones muestran al Moby Dick de la vida real rompiendo juguetonamente la superficie del agua a lo largo de la costa este de Australia.

Isabella Dobozy vio este mamífero increíblemente raro y capturó el momento con su dron.

Las ballenas albinas (o verdaderamente hipopigmentadas) son extremadamente raras.

Los científicos dicen que la apariencia inusual podría explicarse por una condición genética que probablemente causó una pérdida de color y resultó en la tez lechosa de la criatura.

Para las jorobadas, la probabilidad de sufrir albinismo se ha estimado en alrededor de 1 entre 40.000.

Isabella dijo: “Qué tarde tan emocionante al avistar uno de los más raros animales en el planeta.

“El hecho de que pude capturar a la ballena saliendo del agua fue realmente una experiencia increíble. ¡Qué día!”

A los espectadores les encantó la impresionante vista.

Una persona comentó: “Oh, vaya, Issy, qué increíblemente especial”. Otro agregó: “¡¡¡Increíble y un privilegio para ti ver a Issy!!!! Wow”.

Se produce pocos meses después de que se avistara una orca blanca frente a la costa de JapónLa isla volcánica de Hokkaido.

Las imágenes muestran que se puede ver a la majestuosa criatura. nadar en un grupo de al menos cinco orcas comunes.

Salta repetidamente fuera del agua antes de estrellarse nuevamente en el océano.

Y su apariencia fantasmal significa que realmente destaca entre sus amigos.

Todavía se pueden distinguir manchas de color que forman el patrón típico de las orcas, pero la piel, que suele ser de un negro brillante, es prácticamente blanca.

Mientras tanto, el año pasado se detectó un asesino blanco extremadamente raro en Newport Beach, California, Estados Unidos.

La tripulación del Catallac, un barco de avistamiento de ballenas operado por Davey’s Locker y Newport Landing, capturó la interacción única a nueve millas de la costa.

Las increíbles imágenes mostraban a la ballena fantasmal nadando con un grupo de aproximadamente siete orcas y masticando un animal desconocido.

La tripulación dijo que los avistamientos de orcas son raros y estaban encantados con el “encuentro especial” con la cría de cuatro años.

El capitán Dani Fasser dijo: “Tuvimos mucha suerte y pudimos localizar un grupo de al menos cinco a siete orcas, una de las cuales era una cría de cuatro años llamada Frosty, por su apariencia de color blanco lechoso.

“¡Los pasajeros observaron con asombro cómo las orcas pasaban justo debajo del barco!

“Las orcas se alimentaban de un trozo del tamaño de una pelota de playa de un animal desconocido, probablemente un delfín o una ballena pequeña, y se lo pasaban de un lado a otro alimentándose juntas.

¿Qué son las ballenas albinas? Si bien son majestuosas de observar, las ballenas albinas son increíblemente raras. Aunque es fácil de detectar si se nada con el resto del grupo, las posibilidades de detectar uno son excepcionalmente escasas. Su distintivo color blanco es lo que los diferencia del resto de su especie. Erich Hoyt, investigador de Whale and Dolphin Conservation en el Reino Unido, dijo anteriormente a Sky News que “menos de 1 de cada 10.000 individuos jorobados” probablemente se vean afectados por esto.

“Los avistamientos de orcas son pocos y espaciados a lo largo de la costa del sur de California, por lo que fue un encuentro muy especial”.

La orca, que se parece a la bestia blanca de la novela Moby Dick de Herman Melville de 1851, podría ser una de las diez únicas jamás registradas en la historia.

Se puede ver al animal sumergiéndose y emergiendo nuevamente, con el color de su cuerpo resaltando marcadamente contra el de sus compañeros.

Jessica Roame, directora de educación de Davey’s Locker & Newport Landing, dijo: “Se sospecha que esta orca puede tener una enfermedad genética rara llamada leucismo, una condición que resulta en una pérdida parcial de pigmentación.

“Esto provoca una coloración blanca, pálida o irregular de la piel, cabelloplumas o escamas, pero no los ojos.

“Es extremadamente raro: la información que he leído sugiere que los científicos han documentado sólo unas 10 orcas blancas registradas en la historia.

“Debido a que hay tan pocas orcas blancas, no se conoce mucha información sobre su condición genética específica”.

La condición genética también le da a la orca una mutación brillante que hace que sea más fácil de detectar bajo el agua.