Increíble momento en el que una turista de 33 años lucha contra unos idiotas asaltantes en motocicleta que intentaron arrebatarle su teléfono en la calle

ESTE es el extraordinario momento en el que una turista se defiende de un par de ladrones descarados que intentan apoderarse de su teléfono y huir a toda velocidad en una motocicleta.

En las impactantes imágenes, la heroína de 33 años se mantiene firme y valientemente saca a uno de los delincuentes de su bicicleta durante el fallido atraco en Buenos Aires.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Alexandra Doketova, de 33 años, era ciclismo en la capital argentina cuando fue atacada por dos mafiosos.

En las impactantes imágenes, dos hombres que viajan en un honda Moto XR.

Cuando se detiene en un paso de peatones, uno de los hombres intenta arrebatarle el teléfono de la mano.

Pero, para su sorpresa, ella se opone y frustra valientemente su descarado robo.

INFERNO DE CARRETERA Una moto de cross EXPLOTA en una bola de fuego y deja al conductor en llamas, pero sobrevive milagrosamente MEGA ATRACO Mire el momento en que un ladrón abre una exhibición en el Louvre en un dramático atraco multimillonario

Después de pelear con la pareja de ladrones, la turista comienza a agarrar la moto y, con su propio peso, intenta detenerla.

Al negarse a soltarse, finalmente es derribada por el pasajero que inicialmente agarró su móvil.

Lo derriban dramáticamente de la bicicleta antes de que toque el suelo e intente levantarse.

E incluso después de lograr levantarse, la mujer se mantiene fuerte, apretando los tobillos del hombre mientras este busca desesperadamente huir.

Alexandra sigue sujetando la pierna del ladrón mientras éste intenta liberarse.

Pero momentos después, los transeúntes se detienen para ayudarla, estacionando sus carros para bloquear la fuga del hombre.

Uno de ellos lo agarra por la cabeza e intenta derribarlo, mientras otro acude en su ayuda y comienza a patearlo. el ladrón.

Durante toda la impactante experiencia, la mujer recibió golpes, codazos y hematomas mientras luchaba por conservar su teléfono.

La policía finalmente llegó minutos después y logró arrestar al hombre.

Su cómplice fue capturado y detenido horas después, informaron medios locales.

La turista sufrió heridas en la cabeza debido a su valiente lucha durante sus vacaciones en Argentina.

Posteriormente la policía allanó la casa de los sospechosos. hogares y encontré diez teléfonos móviles.

Según la policía, ambos hombres tenían antecedentes penales.

Sorprendentemente, un tribunal dictaminó que los presuntos ladrones no debían ser detenidos.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

La decisión que ha provocado indignación en Buenos Aires, donde los ataques a extranjeros van en aumento.

Un testigo dijo: “No sé qué más pruebas quieren. Todo se puede ver en las cámaras”.