Infierno de terror en una residencia de ancianos deja al menos 11 muertos y decenas de heridos en un ‘desastre de enormes proporciones’ en Bosnia

Al menos 11 personas murieron y más de 30 resultaron heridas después de que un incendio arrasara una casa de retiro en la ciudad bosnia de Tuzla el martes por la noche.

Imágenes aterradoras muestran llamas y humo circulando por los niveles superiores, donde muchos residentes estaban postrados en cama o no podían moverse por sí solos.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y rescataron a decenas de personas mientras el fuego se propagaba.

Entre los heridos se encontraban bomberos y rescatistas, dijeron las autoridades.

El alcalde de Tuzla, Zijad Lugavic, confirmó que las autoridades estaban celebrando una reunión de emergencia para evaluar los daños y coordinar el apoyo a los supervivientes.

La residente Ruza Kajic, que vive en el tercer piso, dijo que estaba en la cama cuando escuchó estallidos y vio llamas cayendo desde arriba.

“Me estaba acostando cuando escuché un crujido.

“No sé si fueron las ventanas de mi habitación las que se rompieron.

“Vivo en el tercer piso (de la casa).

“Miré por la ventana y vi material en llamas cayendo desde arriba”, dijo a la emisora ​​nacional BHRT.

La policía dijo que se confirmó la muerte de 10 residentes de las instalaciones y que más de 20 resultaron heridos.

Entre ellos se encontraban bomberos, personal médico y empleados de residencias de ancianos.

Los supervivientes están siendo tratados actualmente en el Centro Clínico de la Universidad de Tuzla.

Según un portavoz del Centro, varios pacientes estaban siendo tratados por intoxicación por monóxido de carbono.

Tres de ellos se encuentran en cuidados intensivos, informan los medios locales.

El director de la residencia de ancianos, Mirsad Bakalović, dijo que después de todo lo que había visto durante el incendio había decidido dimitir.

El presidente de la presidencia tripartita de Bosnia, Zeljko Komsic, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Deseó una pronta recuperación a los heridos.

El primer ministro de la entidad musulmán-croata, Nermin Niksic, calificó el incendio como un “desastre de enormes proporciones”.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

El incendio se produjo en el séptimo piso del edificio alrededor de las 20:45 hora local.

La causa del incendio sigue bajo investigación, pero las autoridades dicen que ya está bajo control.