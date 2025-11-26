Influencer ruso muere en un ‘maratón’ de comida chatarra tratando de ganar 55 libras y luego perderlo todo para probar un programa de pérdida de peso

Un entrenador físico RUSO murió después de atiborrarse de comida chatarra para ganar 55 libras y luego perderlas, solo para promover su programa de pérdida de peso.

Dmitry Nuyanzin, un conocido entrenador e influenciador de Oremburgo, pasó semanas comiendo comidas poco saludables como parte de un desafío “maratoniano”.

Según los informes, el hombre de 30 años consumía hasta 10.000 kilocalorías al día y planeaba ganar al menos 55 libras.

Quería mostrar lo rápido que podía perder peso y esperaba inspirar a sus clientes a perder peso junto con él.

Pero el corazón del entrenador falló mientras dormía, según informa el canal Ostorozhno Novosti.

Había cancelado las sesiones de entrenamiento un día antes, diciendo a sus amigos que no se sentía bien y que tenía intención de ver a un médico.

Tres días después fue enterrado en Oremburgo.

Nuyanzin documentó su dramático aumento de peso en línea, mostrando su “dieta diaria” a sus miles de seguidores en una plataforma de redes sociales rusa.

Esto incluía pasteles y tartas para el desayuno, albóndigas cubiertas con mayonesa para el almuerzo y una hamburguesa con dos pizzas pequeñas para la cena.

También admitió haber comido patatas fritas durante todo el día.

La semana pasada, reveló que había alcanzado 231 libras y había ganado al menos 28 libras en un solo mes.

Las reglas del desafío prometían que pagaría a cualquiera que pesara más de 220 libras 10.000 (£100) si perdía el 10 por ciento de su peso corporal para Año Nuevo.

Al publicar sus videos, les dijo a sus seguidores: “Actualmente estoy ganando peso para mi curso de adelgazamiento y esta es mi dieta de 10.000 calorías.

“Para el desayuno tomo un plato de bollería y media tarta.

“Para el almuerzo suelo comer 800 gramos de bolas de masa con mayonesa.

“Durante el día, puedo comer patatas fritas y para cenar, una hamburguesa y dos pizzas pequeñas, ya sea en una cafetería o a domicilio”.

Nuyanzin se graduó de la Escuela de Reserva Olímpica de Orenburg y de la Universidad Nacional de Fitness en San Petersburgo.

Su perfil también sugiere que trabajó como entrenador personal para jugadores de élite rusos durante una década.

Los homenajes al influencer del fitness están inundando las redes sociales rusas.

Uno escribió: “Dima [Dmitry]”Es tan triste que te hayas ido tan temprano… una persona tan increíble”.

Otro dijo: “Estoy en shock total. ¿Por qué Dios toma a las mejores personas?”

Su muerte se produjo pocos meses después de que otra figura de alto perfil del fitness, el culturista bielorruso Ilya “Golem” Yefimchuk, muriera de un paro cardíaco en septiembre.

Según los informes, Yefimchuk consumía 16.500 kilocalorías diarias para mantener su estructura de 158 kg.

Tenía apenas 36 años.