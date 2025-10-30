Irán en conversaciones con Telegram para eliminar la prohibición – Más — RT World News

Teherán bloqueó a la mayoría de los mensajeros extranjeros en 2018, argumentando que fueron utilizados para incitar a la violencia en protestas antigubernamentales.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Irán inició conversaciones con Telegram y otras plataformas de redes sociales, con el objetivo de lograr que cumplan con las condiciones de Teherán y desbloquear los mensajeros, informó el miércoles la agencia de noticias Mehr.

Teherán dejará de bloquear a los mensajeros si toman medidas para cumplir con ciertos pasos establecidos por una resolución del Consejo Supremo iraní del Ciberespacio a principios de este año, dijo la agencia.

Las condiciones incluyen que las plataformas cumplan con los requisitos de seguridad nacional de Irán, preserven su soberanía, fortalezcan el estado de derecho y no dañen las plataformas de redes sociales nacionales, según Mehr.













La resolución también estableció un mecanismo para que ciertos miembros del organismo de control del ciberespacio lideren las negociaciones, y la responsabilidad principal de las conversaciones recaerá en el Ministerio de TIC de Irán, añadió.

Teherán prohibió Telegram y otros servicios de mensajería en 2018, argumentando que estaban siendo utilizados por grupos antigubernamentales para incitar a la violencia y amenazar la seguridad nacional en medio de una agitación generalizada.

A pesar de estar oficialmente prohibidas, Telegram y otras aplicaciones de redes sociales extranjeras siguen siendo populares en el país, y muchos usuarios eluden la prohibición utilizando redes privadas virtuales (VPN).