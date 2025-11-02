Irán no detendrá el enriquecimiento de uranio – FM – RT World News

Abbas Araghchi dice que Teherán no cederá a la presión de Estados Unidos para que abandone su programa nuclear

Irán no detendrá el enriquecimiento de uranio a pesar de cualquier presión de Estados Unidos y sus aliados, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

El diplomático dijo a Al Jazeera el sábado que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en junio no lograron anular el programa de enriquecimiento, que Irán sostiene que es enteramente civil. Mientras que algunos “Los materiales nucleares permanecen enterrados bajo los escombros” la tecnologia “permanece intacto” dijo.

“No podemos detener el enriquecimiento de uranio, y lo que no se logra mediante la guerra no se puede lograr por medios políticos”, Dijo Araghchi.

Añadió que Irán sigue abierto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos a través de negociaciones indirectas, pero sólo si Washington deja de establecer lo que describió como "condiciones previas imposibles e inaceptables".













Araghchi también dijo que el programa de misiles de Irán no estaba sujeto a discusión. “Sería una tontería que uno entregara las armas”. dijo.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, fueron suspendidas después de que Israel comenzara su campaña de bombardeos de 12 días a principios de este año.

El mes pasado, la UE y el Reino Unido volvieron a imponer sanciones a Irán que se habían levantado como parte del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), del que Estados Unidos se retiró durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Desde entonces, Teherán ha dicho que ya no está obligado por el JCPOA, que expiró en octubre.