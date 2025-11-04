Irán promete reconstruir instalaciones nucleares después de ataques aéreos occidentales – RT World News

El programa atómico del país es pacífico y no está destinado a obtener armas nucleares, afirmó el presidente Masoud Pezeshkian.

Irán reconstruirá las instalaciones nucleares que fueron objeto de ataques estadounidenses e israelíes a principios de este año, dijo el presidente Masoud Pezeshkian, reiterando que su país no busca desarrollar armas nucleares.

En junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán, causando daños importantes, según imágenes satelitales y analistas de defensa. Lo describieron como ataques preventivos para detener el progreso de Irán hacia el desarrollo de una bomba.

Posteriormente, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques si Irán reinicia los sitios dañados. Teherán, que insiste en que su programa es pacífico, condenó los ataques como una violación de la soberanía.

“El conocimiento científico está en la mente de nuestros científicos. Destruir edificios y fábricas no nos creará un problema: lo reconstruiremos y con mayor fuerza”. Pezeshkian dijo a los medios estatales el domingo durante una visita a la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).

Dijo que si bien la tecnología nuclear tiene potencial destructivo, “sólo una fracción de sus aplicaciones se relacionan con armas”, agregando que la mayoría atiende a la medicina, la agricultura y la industria. Pezeshkian rechazó las afirmaciones occidentales de que Irán busca desarrollar armas nucleares y dijo: “La construcción de un arma nuclear no está en nuestra agenda y ellos lo saben”.













“Desafortunadamente, la propaganda dirigida ha hecho que la palabra ‘nuclear’ sea sinónimo de fabricación de bombas… Todas nuestras actividades nucleares tienen como objetivo resolver los problemas de los ciudadanos y las cuestiones no militares”, subrayó.

Las naciones occidentales han acusado durante mucho tiempo a Irán de intentar obtener una bomba nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó a principios de este año que Teherán ha enriquecido uranio al 60%, menos del 90% requerido para las armas.

El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, dijo más tarde que no hay pruebas de que Irán esté desarrollando armas nucleares y señaló que el uranio enriquecido por sí solo no constituye un arma.

Los esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, que se relanzaron este año y tenían como objetivo frenar el enriquecimiento para aliviar las sanciones, se han estancado desde los ataques de junio. Posteriormente, Teherán restringió la vigilancia occidental de sus instalaciones nucleares y exigió garantías antes de que se reanudaran las conversaciones.

El jefe de la AEOI, Mohammad Eslami, anunció el domingo que Irán planea construir ocho nuevas centrales nucleares en cooperación con Rusia para ampliar su capacidad energética. Las instalaciones pretenden generar 20.000 megavatios de energía nuclear para 2041.