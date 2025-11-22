Israel lanza una ola de ataques aéreos contra Gaza matando al menos a 24 personas mientras el frágil alto el fuego pende de un hilo

ISRAEL lanzó una nueva ola de ataques aéreos contra Gaza, matando al menos a 24 personas en la última prueba del frágil alto el fuego.

Benjamin Netanyahu dijo que el bombardeo mató a cinco altos miembros de Hamás después de una “flagrante violación de los acuerdos de alto el fuego” por parte del grupo terrorista.

Gaza salud Las autoridades dijeron que 24 personas murieron en cuatro rondas de huelgasque también hirió a 54 personas, incluidos niños.

El ataque se produjo después de que Tel Aviv afirmara que un “terrorista armado” cruzó el territorio controlado por Israel antes de disparar contra las tropas en el sur de Gaza.

Israel dijo que el atacante explotó “la carretera humanitaria en el área por la que la ayuda humanitaria ingresa al sur de Gaza”.

Afortunadamente, ningún soldado resultó herido en el tiroteo, Israel Se agregaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Hamás calificó las acusaciones de las FDI como infundadas y dijo que estaba comprometido con el alto el fuego que se aplicó el 10 de octubre.

Desde el acuerdo de paz, las FDI dicen que tres de sus soldados han muerto, mientras que Gaza dice que 316 personas han muerto en ataques aéreos israelíes.

El mortal ataque se produce cuando los esfuerzos internacionales para reconstruir Gaza comienzan a cobrar impulso.

El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde al plan de paz de Donald Trump.

El acuerdo permitirá el despliegue de lo que se ha denominado Fuerza Internacional de Estabilización en la franja devastada por la guerra.

También permitirá que se implemente el gobierno de transición de Trump y proporciona una posible futuro camino hacia un Estado palestino.

El plan de 20 puntos del Don –que podría incluir a Sir Tony Blair– significa que Gaza se convertirá en una zona libre de terrorismo que no representa una amenaza para sus habitantes. vecinos.

Será reconstruido en beneficio del pueblo de Gaza, “que ha sufrido más que suficiente”.

El proyecto de resolución de Trump cuenta con el respaldo de 13 países, incluido el Reino Unido, Francia y Somalia.

Una de las partes más cruciales del plan es la “Junta de Paz”, un órgano de gobierno de transición que Trump presidirá hasta finales de 2027.

El presidente de Estados Unidos dijo que tiene la intención de traer “líderes mundiales poderosos”, con Sir Tony Blair el primer nombre flotó hasta ahora.

Se dice que Blair “se lleva bien” con Benjamin Netanyahu y cuenta con casi 30 años de experiencia en Medio Oriente.

La resolución sienta las bases para que una fuerza internacional trabaje junto a Israel, Egipto y un palestino recién capacitado policía fuerza para asegurar las zonas fronterizas y comenzar la desmilitarización de Gaza.

Los miembros de Hamás que “se comprometan a una coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas recibirán una amnistía”, y a aquellos que deseen irse se les concederá un salvoconducto a terceros países.

Sin embargo, si bien Hamás está excluido de cualquier papel en el gobierno, no existe ninguna cláusula que exija explícitamente que el grupo militante se disuelva por completo o abandone Gaza.

La resolución también pide la reanudación de las entregas de ayuda humanitaria a gran escala a través de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En Jerusalén, el presidente israelí Isaac Herzog calificó la decisión del Consejo de Seguridad como un “logro diplomático histórico… que puede y debe llevarnos al ‘día después’ en Gaza y en toda la región”.

El 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás como parte de la primera fase del plan.

Israel ha retirado parcialmente sus fuerzas, pero aún controla alrededor del 53 por ciento de Gaza, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.