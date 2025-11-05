Israel recibe los restos del último rehén estadounidense secuestrado y asesinado por Hamás el 7 de octubre

Los RESTOS de un soldado israelí-estadounidense de 19 años asesinado el 7 de octubre finalmente han sido devueltos desde Gaza.

El cuerpo del sargento. Itay Chen fue entregado el martes por la noche, casi dos años después de que los terroristas de Hamás lo arrastraran a la Franja.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Israel confirmó el martes que los restos entregados a través de la Cruz Roja eran los de Chen, poniendo fin a una larga y agonizante espera para su familia.

El joven soldado fue el último rehén asesinado con ciudadanía estadounidense que aún se encuentra retenido en Gaza.

Su regreso se produjo en el marco de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y liderado por el presidente Donald Trump, que obligó a Hamás a devolver a todos los rehenes restantes, vivos y muertos.

La oficina del primer ministro israelí dijo: “Tras la finalización del proceso de identificación… los representantes de las FDI informaron a la familia del rehén caído, el sargento Itay Chen, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y positivamente identificado”.

Lea más sobre la guerra entre Israel y Hamas EL NERVIO DE LOS TERRORISTAS Video aéreo no tripulado muestra un camión de ayuda con botín de Hamás mientras el grupo terrorista exige un paso seguro Bombardeo de Gaza Israel bombardea Gaza y mata a decenas después de que Hamás devolviera restos de rehenes equivocados

Hamas había afirmado que “encontró” el cuerpo de Chen en el barrio Shejaiya de la ciudad de Gaza, un área controlada durante mucho tiempo por el grupo terrorista y devastada por los combates.

Los funcionarios israelíes permitieron que el personal de la Cruz Roja e incluso el personal de Hamás buscaran los restos.

Chen estaba de servicio con su unidad de tanques en la base de Nahal Oz cuando combatientes de Hamas irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre, asesinando a unas 1.200 personas y secuestrando a más de 250 más.

Su familia supo de él por última vez esa mañana cuando informó que su base estaba bajo intenso fuego.

Posteriormente, las FDI confirmaron que murió en combate y que su cuerpo fue llevado a Gaza.

Cuando la Cruz Roja transfirió su ataúd a las fuerzas israelíes, las FDI lo cubrieron con la bandera nacional y celebraron una breve ceremonia militar antes de escoltar el cuerpo al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv.

Hamás ha devuelto anteriormente ataúdes que no pertenecían a rehenes, un hecho que hacía esencial la confirmación del ADN.

El padre de Chen, Ruby Chen, que dirigió uno de los esfuerzos de defensa de los rehenes más visibles, escribió simplemente en X: “Después de 760 días, Itay ha vuelto a casa”.

Según el alto el fuego mediado por Trump, Hamás acordó devolver 20 rehenes vivos y 28 cadáveres en un plazo de 72 horas.

Sin embargo, Israel ha acusado al grupo terrorista de demorarse y explotar los restos de los muertos como influencia política.

Hamás afirma que los escombros de los ataques israelíes hacen que la recuperación sea “difícil”, afirmación que los funcionarios israelíes descartan como otra táctica dilatoria.

El Foro de Familias Rehenes dijo que el regreso de Chen trajo “algo de consuelo” a una familia que había soportado “una incertidumbre y dudas agonizantes durante más de dos años”.

“No descansaremos hasta que el último rehén sea traído a casa”, agregaron.

El regreso de Chen pone de relieve la sombría realidad del alto el fuego.

Hamás todavía retiene a siete rehenes muertos, incluido el teniente Hadar Goldin, cuyo cuerpo se encuentra en Gaza desde 2014.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

Israel cree que todo se puede recuperar, pero sólo mediante una presión incesante y un control militar inflexible sobre el terreno.

esto se esta rompiendo noticias. Más a seguir… por favor actualice para obtener más actualizaciones y siga el-sol.com para las historias más importantes del día…