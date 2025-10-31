Israel recupera los cuerpos de dos rehenes de Hamás secuestrados el 7 de octubre y asesinados en cautiverio

ISRAEL ha recuperado los cuerpos de dos rehenes más que fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y asesinados en cautiverio de Hamas.

Las autoridades identificaron a los dos rehenes fallecidos como Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25.

Cooper era tomado como rehén por terroristas de Hamas desde su casa en el Kibbutz Nir Oz y fue asesinado en febrero de 2024, según las FDI.

Baruc fue también secuestrado por terroristas de Hamás del Kibutz Be’eri, y fue asesinado en diciembre de 2023.

Después de que Hamas entregara ayer los restos a Israel, las FDI dijeron: “Dos ataúdes de rehenes fallecidos, escoltados por tropas de las FDI, cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel Hace un rato y van camino al Instituto Nacional de Medicina Forense. Medicamentodonde se realizarán los trámites de identificación.

“Representantes de las FDI acompañan a las familias”.

Hamás ha devuelto ya a 15 de los 28 rehenes que murieron bajo su cautiverio en Gaza.

Israel ha exigido que se les entreguen todos los cadáveres para poner fin completamente a la guerra.

Se produce después de que unas imágenes escalofriantes capturaran a brutos de Hamás que parecían intentar volver a enterrar el cuerpo de un rehén antes de pretender descubrir el cadáver.

israelí drones grabó las impactantes imágenes de Gaza, que muestran lo que se cree que es una bolsa para cadáveres colocada en un gran agujero en el suelo y cubierta con tierra.

Poco tiempo después, los terroristas simularon un “descubrimiento” del cuerpo.

Hamás intentó decir que el cuerpo era uno de los rehenes cuyo paradero aún no se conocía, ya que se les ordenó devolver hasta el último cautivo para que se pudiera implementar un acuerdo de paz en Gaza.

Las FDI dijeron que pertenecían a Ofir Tzarfati, de 27 años, quien fue secuestrado en el festival de música Nova durante la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Tzarfati fue asesinado en cautiverio y su cuerpo fue enviado a sus seres queridos en noviembre de 2023.

El repugnante acto de Hamas provocó una fuerte respuesta de todos los grupos involucrados, incluido el gobierno israelí y el gobierno de Tzarfati. familia.

Las FDI respondieron atacando Gaza con una ola de ataques aéreos el martes y miércoles.

Al menos 31 personas murieron cuando Tel Aviv prometió que Hamás “pagaría” por romper el frágil alto el fuego y devolver los restos de rehenes equivocados.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó las represalias el martes por la noche cuando acusó a Hamás de “engaño y traición”.

Hamás ha seguido afirmando que enfrenta dificultades para localizar a los rehenes restantes en medio de la destrucción en Gaza.

Durante el fin de semana, equipos egipcios con maquinaria pesada entraron en Gaza para ayudar a localizar los cuerpos restantes.