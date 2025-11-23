Jair Bolsonaro arrestado después de que el expresidente de Brasil ‘intentó escapar’ días antes de comenzar su sentencia de prisión por complot golpista

El expresidente de BRASIL, Jair Bolsonaro, ha sido arrestado por supuestamente planear una fuga, días antes del inicio de su larga sentencia de prisión por un complot golpista.

El político populista, de 70 años, se encuentra bajo estricto arresto domiciliario desde agosto, pero fue encarcelado en Brasilia a primera hora del sábado.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El juez supremo que dio la orden, Alexandre de Moraes, dijo que se trataba de una medida preventiva para detener un intento de fuga que se sospechaba estaba planeado para ese mismo día.

La etiqueta del tobillo de Bolsonaro fue violada poco después de la medianoche, lo que sugiere que había sido manipulada, según el juez en un inusual fallo del sábado.

Los agentes llegaron para realizar el arresto alrededor de las 6 de la mañana y Bolsonaro fue llevado a la sede de la Policía Federal.

Un grupo de partidarios del ex presidente fueron cámping alrededor de la casa y se planeó una manifestación para más tarde ese día, organizada por su hijo.

‘LOS AMO CHICOS’ YouTuber dice que “las cosas no pintan bien” en medio de una insuficiencia orgánica en la UCI DEJADO POR MUERTO Mujer desaparecida, de 50 años, encontrada con la cara arrancada en el salvaje ataque de un oso en el bosque

El juez sospechó que Bolsonaro planeaba utilizar la conmoción como tapadera para escapar.

De Moraes dijo que Bolsonaro tenía un “alto riesgo de fuga” después de ser condenado por el complot golpista, que implicó envenenar al actual presidente Lula, razón por la cual se vio obligado a usar la etiqueta en el tobillo en primer lugar.

Dijo que un grupo de partidarios de Bolsonaro que habían instalado un campamento alrededor de la casa también representaba un riesgo para la seguridad, porque dificultaban que la policía controlara el arresto domiciliario.

De Moraes dijo: “Esa información demuestra la intención del condenado de romperse el tobillo que lo controlaba para asegurar su fuga, lo que se vería facilitado por la confusión que causaría una manifestación organizada por su hijo.

Escribió: “El tumulto provocado por una reunión ilegal de partidarios del preso tiene muchas posibilidades de poner en riesgo el arresto domiciliario y otras medidas cautelares, permitiendo su eventual fuga”.

El juez también dijo que Bolsonaro había considerado previamente solicitar asilo en la embajada argentina en Brasilia.

Uno de sus hijos y otros aliados cercanos ya huyeron de Brasil para escapar del alcance de los tribunales, se señaló.

En respuesta, los abogados de Bolsonaro dijeron que su detención causó “profunda perplejidad”.

Dijeron que la “vigilia de oración” planeada estaba protegida por la Constitución brasileña bajo el derecho a la libertad religiosa.

Los abogados agregaron: “A pesar de afirmar la ‘existencia de indicios muy graves de una posible fuga’, lo cierto es que el expresidente fue detenido en su domicilio, con un monitor electrónico en el tobillo y bajo vigilancia policial”.

La decisión de Moraes será sometida a una Suprema Corte panel para confirmación el lunes.

Este es el mismo panel que votó 4-1 para condenarlo en septiembre.

El exlíder de derecha fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro fue identificado como el líder de un plan para impedir que Lula asuma el poder en 2023.

Sin embargo, los tribunales aún no han emitido una orden de arresto definitiva en ese caso, ya que Bolsonaro aún está apelando.

Fue puesto bajo arresto domiciliario hace más de 100 días por violar las condiciones de un caso separado: supuestamente buscar ayuda de Estados Unidos para detener el caso penal.

El presidente Trump, que mantuvo cálidas relaciones con Bolsonaro cuando ambos estaban en el poder, condenó el caso como una “caza de brujas”.

Impuso sanciones al juez de Moraes e impuso un arancel del 50 por ciento a las importaciones estadounidenses de varios productos brasileños, que comenzó a reducir este mes.

Mientras estuvo bajo arresto domiciliario, a Bolsonaro se le prohibió usar las redes sociales, pero recibió visitas de aliados políticos.

Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, hizo un llamado en las redes sociales para que sus seguidores se reunieran afuera del condominio de su padre en Brasilia el sábado por la noche.

“Los invito a que vengan a pelear con nosotros”, dijo el senador en un video publicado en línea.

“Con vuestra fuerza, la fuerza del pueblo, lucharemos y rescataremos Brasil.”

Si las apelaciones finalmente no tienen éxito, se espera que el equipo legal de Bolsonaro solicite que se le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario, basándose en varios salud asuntos.

estruendo de la jungla Soy la pelea secreta de la estrella Ruby Wax con su rival televisivo que ‘le robó la carrera’ ESPÍRITU DE NAVIDAD La ciudad se vuelve loca celebrando la ‘Navidad para alcohólicos’ mientras las niñas se plantan de cara en la calle

El expresidente fue apuñalado en el estómago durante un acto de campaña de 2018 y tiene un historia de complicaciones relacionadas con el ataque.

A Bolsonaro ya se le había prohibido postularse para un cargo hasta 2030 después BrasilEl tribunal electoral lo declaró culpable de abuso de poder durante su campaña de reelección de 2022.