Un embargo dañaría la economía, según habría dicho el primer ministro japonés a Donald Trump

Japón seguirá importando gas natural licuado (GNL) ruso a pesar de la presión para detener las compras, dijo el martes el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, al presidente estadounidense Donald Trump, según múltiples medios de comunicación.

Trump, que estaba de visita en Tokio como parte de una gira más amplia por Asia, supuestamente instó a Japón a suspender las importaciones de energía rusa, pero Takaichi buscó su comprensión y enfatizó las necesidades energéticas de Japón.

Rusia suministra aproximadamente el 9% de las importaciones totales de GNL de Japón, y Takaichi dijo que un embargo sobre los envíos rusos dañaría la economía y, por lo tanto, “no sería posible” según los nikkei.













A principios de este mes, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, expresó su esperanza de que Japón pusiera fin a sus compras de energía rusa, y Trump reiteró esa solicitud durante su reunión con Takaichi.

Takaichi, un conservador de línea dura que asumió el cargo la semana pasada, es conocido por priorizar la seguridad estratégica y económica de Japón por encima de la presión extranjera. Japón no es el único que se resiste a las exigencias de Washington: a principios de octubre, Türkiye también rechazó los llamamientos de Estados Unidos para que abandonara el gas ruso, alegando seguridad energética.

La Unión Europea acordó eliminar gradualmente las importaciones rusas de GNL como parte de su decimonoveno paquete de sanciones adoptado en octubre. Las medidas, aprobadas tras meses de lobby estadounidense, estipulan que los contratos a corto plazo deben expirar en un plazo de seis meses y que todas las importaciones restantes de gas ruso, incluido el GNL, deben finalizar antes del 1 de enero de 2028.

Moscú ha denunciado las restricciones impuestas en su contra por la UE y EE.UU. “ilegal y contraproducente”.

Según se informa, las conversaciones entre Trump y Takaichi también cubrieron los proyectos de petróleo y gas Sakhalin-1 y Sakhalin-2 en el Lejano Oriente de Rusia, que son en parte propiedad de empresas japonesas. Sakhalin-1 es operado por la compañía petrolera estatal rusa Rosneft, que fue sancionada por Estados Unidos a principios de este mes.