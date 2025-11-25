Joven heredera del imperio inmobiliario, 24 años, ‘violada, torturada y asesinada por el amante de su propia MADRE a quien le ordenó robar dinero’

UNA HEREDERA que fue violentamente torturada y asesinada en un presunto golpe ordenado supuestamente por su propia madre.

Allany Rayanne dos santosde 24 años, fue encontrada muerta dentro de su casa de Caruaru, en la región de Agreste, en Pernambuco, Brasilel 17 de noviembre.

el civil Policía También temen que el asesino haya violado a Allany antes de matarla, sin embargo, están esperando los resultados de las pruebas forenses.

La madre de Allany, Andrea Maria dos Santos, fue arrestada el 18 de noviembre, bajo sospecha de ordenar a su amante el asesinato de su hija, supuestamente motivado por la codicia.

La estudiante de magisterio había heredado recientemente una fortuna de su abuelo materno, incluidas propiedades en la costa del estado y una gran cantidad de dinero.

La pareja malvada supuestamente llevó a cabo el salvaje ataque contra ella con la esperanza de heredar la riqueza.

El portavoz de la policía Eric Costa dijo que Josemi José de Santana Filho, identificado como el presunto atacante, fue localizado la mañana siguiente del asesinato.

La policía dice que al principio negó su participación, pero luego confesó cuando fue confrontado con un video que lo mostraba en la escena.

“Prestó declaración, confesó haber cometido el crimen e implicó a la madre de la víctima como autor intelectual del mismo”, añadió Costa.

Según los informes, Filho también le dijo a la policía que tenía una relación con Santos.

La Policía Civil confirmó en un comunicado las detenciones de ambos sospechosos y dijo que se darían más detalles en una fecha posterior.

Filho tiene condenas previas por violación, robo, incendio provocado y homicidio, con sentencias combinadas que superan los 20 años.

Los investigadores dijeron que había estado cumpliendo su pena en régimen abierto cuando supuestamente mató a Allany.

La policía ha afirmado que utilizó armas blancas y torturó a Allany física y psicológicamente, obligándola a realizar transferencias bancarias.

Cuando ella se negó, supuestamente él la mató brutalmente usando las armas.

Filho presuntamente fue a su casa con el pretexto de realizar un “trabajo religioso”.

Fue capturado por las cámaras de seguridad, donde se lo vio supuestamente arrojando una mochila que contenía las armas a un matorral cercano poco después del asesinato.

Los medios locales informaron que Allany fue encontrado atado y con signos de tortura.

Santos, la madre de Allany, ha negado estar involucrada en la muerte de su hija o conocer los detalles de la herencia.

En corte Según los documentos, Santos supuestamente planeaba vender las tres propiedades heredadas, antes de huir a Sao Paulo.

La policía dice que se recopiló evidencia genética durante el examen forense.

Santos y Filho asistieron a las audiencias de custodia el miércoles 19 de noviembre en el Centro Especializado de Garantías de Caruaru.

La pareja permanece bajo custodia policial: Filho fue enviado a la Penitenciaría de Juiz Plácido de Souza y Santos a la Colonia Penal Femenina de Bom Pastor, en Recife.

El investigación sigue en curso.