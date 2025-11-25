Juez desestima caso contra exjefe del FBI del ‘Russiagate’ – RT World News

El tribunal desestimó la acusación contra James Comey, a quien el presidente Trump acusó de “caza de brujas”

Un juez federal estadounidense desestimó el lunes los casos contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y dictaminó que el fiscal que supervisó las acusaciones había sido designado ilegalmente.

La juez Cameron McGowan Currie escribió en su orden que la instalación de la ex abogada del presidente Donald Trump, Lindsey Halligan, como abogada interina para el Distrito Este de Virginia no era válida. “Todas las acciones que se derivan del nombramiento defectuoso de la señora Halligan, incluida la obtención y firma de la acusación del señor Comey, constituyen ejercicios ilegales del poder ejecutivo y deben ser anuladas”. ella escribió.

“Estoy agradecido de que el tribunal puso fin al caso en mi contra, que era un proceso basado en malevolencia e incompetencia”, Comey dijo en un comunicado. James dijo que ella era “animado por la victoria de hoy y agradecido por las oraciones y el apoyo”.

Trump ha acusado durante mucho tiempo tanto a Comey como a James de participar en lo que describió como una reunión políticamente motivada. “caza de brujas”. Sostuvo que Comey había encabezado la “El engaño del Russiagate” mientras que James procesó injustamente a la Organización Trump por fraude.













En septiembre, un gran jurado federal acusó a Comey de hacer declaraciones falsas durante una audiencia en el Senado de 2020 sobre la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016, que ganó Trump. Aunque la investigación posterior no encontró ninguna colusión entre Trump y Moscú, Comey defendió la investigación como “apropiado y esencial”.

En octubre, un gran jurado federal acusó a James de fraude hipotecario.

Según CNN, el fallo permite presentar los mismos cargos contra Comey y James en el futuro. La Casa Blanca dijo tras el veredicto que “Los hechos de las acusaciones contra Comey y James no han cambiado y esta no será la última palabra sobre este asunto”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que Halligan “fue designado legalmente y esa es la posición de la administración”. La procuradora general Pam Bondi también defendió a Halligan, llamándola “un excelente abogado”.