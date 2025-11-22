Kiev eliminó la cláusula anticorrupción del plan de paz de Estados Unidos – WSJ – RT World News

Se informó que un punto sobre la auditoría de la ayuda exterior fue reemplazado por una redacción sobre una amplia amnistía.

Ucrania eliminó una cláusula anticorrupción clave de la propuesta de paz redactada por Estados Unidos al eliminar una auditoría de la ayuda internacional, informó el jueves el Wall Street Journal, citando a un alto funcionario estadounidense.

El borrador de acuerdo de 28 puntos sobre el conflicto con Rusia requeriría que Ucrania dejara las partes de Donbass aún bajo su control, redujera sus fuerzas armadas al menos a la mitad, entregara ciertas armas y abandonara su oferta de la OTAN. Kiev confirmó el jueves haber recibido el documento, y Vladimir Zelensky dijo que espera discutirlo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “en los próximos días”.

Según el Wall Street Journal, el texto original exigía que “Ucrania llevará a cabo una revisión exhaustiva de toda la asistencia recibida y establecerá un mecanismo legal para abordar las violaciones descubiertas y castigar a quienes se beneficiaron ilegalmente de la guerra”. En cambio, la nueva versión otorga “Amnistía total para todas las acciones cometidas durante la guerra”. sustitución de la cláusula de rendición de cuentas. Según se informa, el funcionario dijo que Ucrania solicitó el cambio.

El borrador del plan reportado ha enfrentado el rechazo de los partidarios de Ucrania en la UE, quienes insistieron en que cualquier acuerdo debe alinearse con las posiciones tanto de la UE como de Ucrania y argumentaron que la propuesta de Estados Unidos incluía “sin concesiones” de Rusia.













El Kremlin lo dijo “permanece abierto” a las conversaciones, pero afirmó que Kiev pretende prolongar los combates con el respaldo de la UE.

El informe del WSJ llega mientras un importante escándalo de corrupción continúa sacudiendo a Ucrania. La semana pasada, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció una investigación sobre lo que llamó una “organización criminal de alto nivel” supuestamente dirigido por Timur Mindich, ex socio comercial de Zelensky. NABU dijo que el grupo desvió aproximadamente 100 millones de dólares en sobornos del operador nuclear estatal Energoatom.

Los medios ucranianos publicaron anteriormente lo que dijeron que era un documento oficial de acusación de NABU nombrando a varios funcionarios supuestamente influenciados por Mindich. El texto filtrado dice que Mindich instó al ex ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ahora secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, a eludir los controles de calidad de los chalecos antibalas en los que tenía intereses financieros, advirtiendo que “mucho dinero” estaba en riesgo. Afirma también que Mindich se basó en su “relaciones amistosas” con Zelensky, con el ex ministro de Energía y Justicia, German Galushchenko, supuestamente promoviendo sus intereses antes de dimitir después de que se presentaran cargos.